Почему песню "Учкудук" запретила цензура

Песня “Учкудук” группы “Ялла” в начале 1980-х годов была одним из самых знаменитых хитов в Советском Союзе. Слушателям полюбилась мелодичная композиция и строки “Учкудук — три колодца” знала практически вся страна. И мало кому известно, что эта безобидная песня была запрещена цензурой.

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Появилась композиция с непонятным некоторым названием “Учкудук”, благодаря поэту Юрию Энтину, который в конце 1970-х годов работал с ВИА “Ялла”. Коллектив приехал в небольшой узбекский городок Учкудук, чтобы выступить перед местными жителями. Энтин отправился на прогулку по городу. Результатом этого променада и стала композиция, посвященная городку, расположившемуся практически посреди пустыни и означавшему в переводе “три колодца”.

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Текст песни Энтин написал буквально в считанные минуты: настолько ясны были в его воображении образы песчаных барханов, караванов верблюдов и их погонщиков, слепящего жаркого солнца и расплавленного им воздуха.

В гостинице поэт показал написанную песню художественному руководителю и солисту “Яллы” Фарруху Закирову. Он стал наигрывать на гитаре мелодию, напевая слова. Музыка легла на слова изумительно и уже на вечернем концерте состоялась премьера песни “Учкудук”. Поклонники группы были в восторге. Стало ясно, что внезапно родился новый хит.

Именно “Учкудук” (или “Три колодца”) решили музыканты подготовить для выступления на “Песне года”. Но планы были нарушены. На репетицию коллектива попал второй секретарь ЦК КП Узбекистана Леонид Греков. Услышав песню, он был крайне удивлен и задал единственный вопрос: “Песня про Учкудук?”. Но этого вопроса хватило, чтобы решить судьбу композиции.

Дело в том, что Учкудук был городом закрытым, там добывали золото и уран. На тяжелых и вредных работах по их добыче использовали труд заключенных. И это вовсе не походило на ту картинку, которую нарисовало воображение Юрия Энтина, а он затем облек в слова.

По сути, Леонид Греков своим вопросом вовсе не планировал как-то очернить песню “Яллы”, он просто действительно удивился, что вовсе не сказочный Учкудук внезапно стал объектом восхищения. Но чиновники его восклицание восприняли иначе: песню моментально запретили.