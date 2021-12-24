Почему датчанки в день свадьбы вспоминают влюбленную акробатку

У новобрачных разных стран есть традиция приносить цветы к монументам, воздвигнутым в честь людей или событий. Такой обычай соблюдают и многие датчанки, да и прочие скандинавские невесты. «Рамблер» расскажет историю девушки, ставшей символом настоящей любви в северных странах.

Фото: Кадр из фильма «Эльвира Мадиган» Кадр из фильма «Эльвира Мадиган»

Эльвира Мадиган родилась 4 декабря 1867 года в семье цирковых артистов. Ее мать, Элеонора Сесили Кристин Мари Олсен, была уроженкой Финляндии с норвежскими корнями. Ее отец, Фредерик Петер Йенсен, вероятно, был датчанином, но о нем почти нет сведений. Родители девочки не были женаты и на момент ее рождения гастролировали с цирком «Cirque du Nord». При рождении Эльвиру звали Хедвиг-Антуанетта Изабелла Элеонора. А фамилию она получила от своего отчима, американца Джона Мадигана. Девочка дебютировала на манеже в девять лет как наездница. Некоторое время артисты выступали в цирке Чинизелли в Петербурге. А 1879 году юная циркачка выступала уже под псевдонимом Эльвира Мадиган. Она освоила не только конные трюки, но и танцевала на канате, жонглировала, показывала акробатические этюды под куполом.

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В 1880 году она вместе с приемной сестрой Гизелой, которую удочерили ее мать и отчим, прославилась в номере «Дочери воздуха». Девушки одновременно танцевали на двух параллельных канатах в максимальной близости друг от друга и жонглировали. С этим номером они объездили Париж, Лондон, Берлин, Брюссель, Москву. В 1886 году Эльвира и Гизела дали представление в Копенгагене, где присутствовал король Кристиан IX. Восхищенный монарх наградил артисток золотыми крестами. В следующем году Гизела покинула семью и труппу, и Эльвира стала выступать одна.

Грациозная девушка стала настоящей звездой цирка. Публику восхищали и ее смелые трюки, и красота. Хроникеры особенно отмечали великолепную фигуру и длинные золотистые волосы до талии. Она казалась ожившей фарфоровой статуэткой. У Эльвиры Мадиган было много поклонников, хотя она оставалась застенчивой и замкнутой девушкой. Она была не только искусной акробаткой, но и талантливой пианисткой.

Emil Hohlenberg, Copenhagen

В 1888 году выступление Эльвиры увидел драгунский офицер Сикстен Спарре, выходец из знатного шведского рода. Он был женат, но даже двое детей его не остановили. Мужчина безумно влюбился в знаменитую принцессу цирка. Началась переписка, причем Эльвира несколько раз хотела ее прекратить, считая, что у отношений нет перспектив. Кроме того, она устала от ревности настойчивого кавалера. Сикстен уговаривал ее оставить цирк и стать его женой. При этом он долгое время скрывал, что женат и находится на грани разорения.

Уже после трагедии мать Эльвиры говорила, что Спарре угрожал застрелиться, если девушка его бросит. Впрочем, неизвестно, было ли это правдой или женщина просто пыталась оправдать дочь в условиях викторианской морали.

Сложный роман и пристальное внимание прессы к ее личной жизни чуть не довели Эльвиру Мадиган до нервного припадка. Наконец она сдалась и 28 мая 1889 году тайно покинула цирк, когда он был на гастролях в Сундсвалле. Сикстен Спарре ждал ее в Боллнесе, откуда они вместе направились в Стокгольм. Там мать Эльвиры пыталась задержать пару, но безуспешно.

Сикстен Спарре как офицер получил двухмесячный отпуск. Парочка отправилась в Свендборг на острове Фюн. Все европейские газеты писали об исчезновении знаменитой артистки. Хозяин отеля как будто бы узнал Эльвиру Мадиган по фотографиям в прессе, поэтому влюбленные поспешно уехали на маленький островок Тосинге и сняли комнату у рыбака. Впрочем, была еще одна причина — у Сикстена Спарре не было денег, чтобы оплатить счет за месяц проживания. На тот момент он уже взял несколько ссуд и ничего не вернул, его преследовали кредиторы.

Samuel Marcus, Ystad

18 июля нарядные и счастливые Сикстен и Эльвира с корзиной для пикника отправились в лес, где провели вместе последнюю ночь. На следующее утро мужчина застрелил возлюбленную, а потом и себя из служебного револьвера. В кармане платья Эльвиры нашли стихотворение на смеси шведского, датского и немецкого языков, пронизанное ожиданием смерти. Принцессе цирка был всего 21 год.

27 июля 1889 года Эльвира Мадиган и Сикстен Спарре были похоронены на местном кладбище в Ландете. Все долги влюбленных оплатил брат Сикстена Эдвард. Надгробия были разных цветов — белая мраморная плита у Эльвиры и серая гранитная у Сикстена — потому что официально они так и не поженились. Но в 1964 году их заменили, а в 1999 году первоначальные надгробия были восстановлены.

Carl Krook, Kristianstad

История трагической любви стала газетной сенсацией. В скандинавских странах Эльвиру Мадиган и Сикстена Спарре сравнивали с Ромео и Джульеттой. До сих пор многие невесты из Дании, Норвегии и Швеции приносят на могилу Эльвиры свои свадебные венки. Некоторые даже считают ее неофициальной покровительницей всех влюбленных.

Журналисты и писатели того времени считали причиной трагедии сословные предрассудки, ведь Сикстен был аристократом, а Эльвира артисткой. Обвиняли и ханжескую викторианскую мораль, которая очернила чистое чувство. Тем более, что скандинавская драма произошла спустя полгода после таинственного самоубийства австрийского кронпринца Рудольфа и его подруги Марии Вечеры. Две истории активно сравнивали.

Кадр из фильма «Эльвира Мадиган»

Однако спустя некоторое время выяснились любопытные подробности, которые представили историю и личность пылкого шведа в ином свете. Сикстен Спарре к моменту своего последнего романа вел расточительную и экстравагантную жизнь, растратил солидный семейный капитал и приданое жены. Офицер увлекался радикальными левыми идеями, опустошил банковские счета своих детей и был по уши в долгах. После смерти общая сумма долгов составила более миллиона крон в пересчете по нынешнему курсу.

Письма Сикстена Спарре отцу и жене натолкнули исследователей на мысль, что мужчина мог страдать биполярным расстройством. Периоды энергии и бодрости резко сменялись апатией и мыслями о самоубийстве, возбуждение уступало место подавленности. За неделю до гибели Сикстен Спарре посвятил Эльвире стихотворение «Букет невесты» с отчетливыми намеками на скорую смерть.

Поэтому некоторые исследователи предполагают, что имело место не самоубийство влюбленной пары, а импульсивное убийство девушки в припадке отчаяния, что было характерно для Сикстена Спарре.