Несмотря на военные успехи, в семейной жизни великий русский полководец был несчастлив. "Рамблер" выяснил, почему Суворов стыдился своей жены.

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Брак с княжной выглядел мезальянсом. Прозоровские были богатым семейством, а Суворов был беден и мало известен, хотя уже получил чин генерал-майора. Родители 23-летней девушки видели в Суворове перспективу, несмотря на разницу в возрасте.

И сначала все шло не плохо, первые два года супруги прожили душа в душу. Но позже Варвара Прозоровская не смогла примириться с укладом жизни супруга. Девушка привыкла жить в роскоши, а в итоге проводила время в военных походах. Однако за это время у них родилась дочь.

Положение изменилось после того, как у Варвары случились два выкидыша во время походов. Жена и муж отдалились друг от друга. Суворов писал, что жена «отлучаясь своевольно, употребляла развратные и соблазнительные обхождения, неприличные чести ее». То есть жена постоянно изменяла ему. В 1779 году он решил развестись, но оказалось сделать это не так просто.

Семья Прозоровских выступила против расторжения брака, поэтому Суворов решил жить с женой раздельно. В то время Варвара уже носила ребенка от другого. Сына Аркадия полководец не признал, но вновь попал под влияние властных людей. Признать отцовство и заняться воспитанием сына Суворова вынудила Екатерина II.

Отселяя от себя жену, полководец определил жене ежегодное содержание в 1200 рублей. Но позже воспользовавшись расположением Павла Первого, она добилась увеличения содержания до 8000 рублей ежегодно. Ей также предоставили в собственность московского дома Суворова. Таким образом, Суворов до самой смерти не мог отделаться от неверной жены.