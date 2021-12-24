Реальная история Синей Бороды, ужаснувшая даже Агату Кристи

История Джорджа Джозефа Смита потрясла Великобританию и вдохновила детективщиков, в том числе и Агату Кристи. В своей кровожадности этот наследник Синей Бороды превзошел даже короля-многоженца Генриха VIII. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Карибская тайна» Кадр из фильма «Карибская тайна»

Джордж Джозеф Смит родился 11 января 1872 года в Бетнал-Грин в семье страхового агента. Возможно, профессия отца впоследствии подсказала ему безотказный способ обогащения. Уже в девять лет он попал исправительное учреждение для несовершеннолетних воров, но вышел оттуда убежденным мошенником.

Видео дня

В 1898 году Смит женился на Кэролайн Торнхилл, представившись ей как Джордж Оливер Лав. Это был первый и единственный законный брак Смита. Супруги переехали в Лондон, где Кэролайн стала работать горничной, регулярно обворовывая своих хозяев по приказу мужа. Но однажды женщину поймали на горячем и приговорили к году тюремного заключения. Освободившись, Кэролайн обвинила супруга в том, что он заставил ее воровать, так что Смит тоже попал за решетку на два года. Отбыв срок, он поспешно уехал в Канаду. Так началась его карьера многоженца.

Под разными псевдонимами Джордж Джозеф Смит вступал в брак с подходящей кандидаткой, снимал со счета деньги жертвы и исчезал в неизвестном направлении. Так он обобрал до нитки вдову из Уортинга Флоренс Уилсон, Эдит Пеглар, которая ответила на его объявление о поиске домработницы и Сару Фриман. Женщины потеряли все свои сбережения, включая облигации, но еще не подозревали, как им на самом деле повезло.

Смит решил усовершенствовать свою схему — его больше не устраивали мелкие суммы. Под именем Генри Уильямса преступник женился на 32-летней Бесси Манди. Заботливый муж застраховал жизнь жены на 2700 фунтов. Смит арендовал дом в Хэрн-Бэе и предусмотрительно навестил местного врача. Он объяснил, что его супруга страдает эпилепсией и попросил консультации, хотя Бесси жаловалась только на головную боль. 13 июля 1912 года женщину нашли в ванне. Врач решил, что она утонула, так как у нее начался эпилептический припадок во время купания. Коронер согласился с мнением медика. Безутешный вдовец получил страховку и переехал.

В том же году он женился на 25-летней Элис Барнхэм. Супруги отправились на курорт в Блэкпул. Смит вновь заранее рассказал местному врачу, что у его жены больное сердце. 12 декабря 1913 года Элис нашли в ванной, пока муж ходил в магазин за яйцами. Доктор решил, что горячая вода вызвала инфаркт. А мужчина вновь получил небольшое наследство после жены и страховку в 500 фунтов.

В следующем году Смит, переменив имя на Джон Ллойд, сочетался браком с Маргарет Элизабет Лофти. 18 декабря 1914 года мужчина вернулся домой после прогулки и вместе с квартирной хозяйкой нашел утонувшую в ванне супругу. Незадолго до смерти она вместе с мужем посетила врача, где Смит вновь сильно беспокоился о здоровье жены, которая жаловалась лишь на мигрень. Трижды вдовец получил деньги женщины, которые та накануне сняла со счета, и страховку в 700 фунтов.

Wikipedia

Однако идентичные некрологи в газетах заинтересовали инспектора Скотланд-Ярда Артура Фаулера Нила. Детектив поговорил с хозяевами домов, которые снимал Смит, и соседями, которые могли запомнить преступника и его жертв, а потом вышел и на медиков, которые давали заключения о смерти. Похожая схема во всех трех случаях навела Нила на мысль о том, что он имеет дело с серийным убийцей. Кроме того, домовладельцы опознали Смита по фотографии, каждый раз указывая его новую фамилию.

Смущал его только тот факт, что на телах женщин не было признаков насилия кроме пары синяков на локтях или лодыжках. Наконец Нил в ходе экспериментов с профессиональными пловчихами догадался резко дернуть испытуемую за ноги. Женщина мгновенно ушла под воду и потеряла сознание, но ее успели спасти. Инспектор доказал, что таким примитивным способом можно было убить жертву всего за пару минут. Его выводы подтвердил и эксперт Бернард Спилсбери.

15 февраля 1915 года Джордж Джозеф Смит был арестован, 23 марта ему предъявили обвинение в убийстве трех женщин, а 30 июня того же года он предстал пере судом. Сенсационный процесс взбудоражил всю страну. Журналисты в своих репортажах называли его Синей Бородой и убийцей жен в ванной. Первого июля Смита осудили на смертную казнь, а 13 августа повесили.

Но его дело повлияло на всю английскую судебную практику. Идентичный состав разных преступлений стал прецедентом и аргументом в суде. Впоследствии это помогло поймать и других серийных убийц.