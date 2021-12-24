Как появилась скульптура космонавта на средневековом соборе

В западной части Испании расположен древний город Саламанка, с 1985 года являющийся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особой его достопримечательностью уже много лет назад стал Новый кафедральный собор, неизменно привлекающий туристов. Ведь на его фасаде красуется фигура космонавта. Историю появления на средневековом соборе современного изображения читайте в материале “Рамблера”.

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Строительство собора Вознесения Богородицы в Саламанке началось в 1513 году, а его открытие состоялось лишь в 1733. Он поражает туристов не только великолепием архитектуры, а также удивительными легендами и тайнами. Например, главная загадка, о которой всегда упоминают туристические гиды и обязательно замечают туристы-одиночки — это фигура космонавта, облаченного в скафандр и ботинки на толстой рельефной подошве. Как появился подобный барельеф на средневековом соборе?

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Версий на этот счет достаточно много. Разумеется, наиболее популярными из них являются предположения о том, что средневековые архитекторы оставили на фасаде собора доказательство того, что люди сталкивались с внеземными цивилизациями.

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Эту версию опровергают церковные служители. Они утверждают, что на фасаде собора созданы барельефы, изображающие демонов, и так называемый космонавт — всего лишь один из них. Сходство же с человеком в скафандре — всего лишь случайность.

На самом деле в 1992 году во время очередных работ по реставрации собора скульптор Мигель Ромеро добавил фигуру космонавта на фасад. Эта версия наиболее правдоподобна, поскольку добавление при реставрации элементов, характеризующих эпоху, явление не редкое. Скульптор, проводящий работы решил остановиться в данном случае на космической тематике и поместить на фасад средневекового собора космонавта. Он, безусловно, привлекает внимание своей абсолютной непохожестью на остальные барельефы.

Правда, викарий собора все же продолжает утверждать, что это всего лишь монстр. Кстати, некоторые исследователи склонны с ним согласиться. Исследователь Эстебан Санса, например, нашел гравюру фасада собора, которая датирована началом XIX века. На изображении уже тогда можно увидеть фигуру космонавта.