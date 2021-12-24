Какие существа на Земле живут вечно

Все на Земле имеет свое начало и безусловно, конец существования. Однако ученые могут назвать несколько биологических видов, которые могут жить практически вечно, если их не уничтожит внешний фактор. Так что же это за животные?

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Как это ни удивительно, но на нашей планете могут существовать организмы, возраст которых ученые датируют... 10 тысячами лет. То есть и сейчас та Сколимастра, (или по-научному Anoxycalyx joubini), которая появилась на свет одновременно с первыми египетскими пирамидами, спокойно живет где-нибудь в арктических водах. Такое животное относится к виду шестилучевых губок из семейства Rossellidae отряда Lyssacinosida. Взрослые особи могут достигать длины до 2 м и диаметра до 1,7 м. Цвет губок варьируется от бледно-желтых до белых, и для их крайне замедленного метаболизма подходят ледяные воды и глубина океанов от 45 до 441 м.

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Впервые такие губки были обнаружены во время французской антарктической экспедиции 1908-1910 годов под руководством полярного исследователя, океанографа и медика Жана-Батиста Шарко. В 1916 году этого представителя фауны описал тоже французский специалист, куратор зоологического музея в Страсбурге, Эмиль Топсен, а сам вид был назван в честь французского зоолога, профессора Национального музея естественной истории в Париже, Луи Жубена.

То есть Сколимастру ученые всего мира изучают уже более 100 лет, но пока знают лишь то, что это уникальное существо имеет самый медленный обмен веществ и самое низкое потребление кислорода на планете.

Еще одна бессмертная обитательница морских глубин — медуза Turritopsis Nutricula. Это существо относится к роду гидроидных из отряда Anthoathecata и предпочитает жить в тропическом или умеренном климате, то есть ее жизнь не зависит от медленного метаболизма, вызванного низкими температурами. Тогда как же эта медуза достигает бессмертия?

В 1990-х годах европейские океанологи обнаружили, что медузы этого рода, прекрасно размножающиеся, формируя внутри себя полип, сами способны превращаться обратно в зародыш. В этот момент старое «тело» гидры, опустившись на дно, отмирает, от нее остается маленький полип, из которого со временем вырастает новая медуза. Она также может произвести на свет потомство и опять опуститься на дно, чтобы снова стать «маленькой». Такой цикл жизни у Turritopsis Nutricula происходит бесконечно.

Однако в 1996 году итальянским ученым из Талассографического Экспериментального Института в Риме, далеко не сразу удалось добиться этого процесса в лабораторных условиях. Медузы непременно гибли, пока исследователи не догадались не только устроить им резкие перепады температуры воды и ее солености, но и наносить на тела гидр механические повреждения. Только тогда в возникновение метаморфозы включались претерпевшие дифференцировку соматические клетки этих медуз. То есть для появления функции «бессмертия» медузе нужна «угроза жизни».

До сих пор ученые изучают их стволовые клетки, поскольку потенциал трансформации Turritopsis Nutricula не имеет аналогов в царстве животных.

Многие животные способны в холодное время года впадать в спячку. Однако тихоходка таким образом переживает все возможные неблагоприятные условия, а затем просыпается и живет дальше. Цикл ее существования может быть бесконечным. Но каким образом это происходит?

Данный тип микроскопических беспозвоночных, близких к членистоногим, был описан еще в 1773 году немецким пастором И.А. Геце как «маленький водяной медведь». Тело у тихоходок не более 1,5 миллиметров, полупрозрачное, состоит из четырех частей и головы. Существо имеет четыре пары коротких и толстых ног с одним коготком на конце. Передвигаются тихоходки действительно очень медленно, всего со скоростью 2-3 миллиметра в минуту. Питаются они микрочастицами водорослей и мхов, а вот если еды нет, или вокруг слишком высокая или низкая температура, тихоходки теряют влагу своего тела и в таком «сушеном» состоянии, впадая в анабиоз, дожидаются лучших времен.

Ладзаро Спалланцани, итальянский натуралист и физик XVIII века, первым описавший тихоходок и их процесс «воскрешения из мертвых», заметил, что поверхность тел этих животных покрывает твердая «восковая» оболочка, благодаря которой «мумия» может выдерживать колоссальные нагрузки без вреда для дальнейшей жизни.

Группа исследователей из Токийского университета, описавшая в 2015 году секвенированный геном тихоходок, также рассказала, как эти животные в криптобиотическом состоянии выдерживают длительное пребывание в холодном безвоздушном пространстве космоса, переживают высокое радиационное излучение, электрические удары, а потом возвращаются в нормальное состояние, снова ползают и размножаются. Человеческому организму такое никогда подвластно не будет.

Медузы, членистоногие, насекомые, все они по своей генетической природе далеки от человека и возможности их бессмертия мало что дают ученым для поиска эффективного лекарства, могущего увеличить продолжительность жизни. Однако голый землекоп, также считающийся «бессмертным» животным, является млекопитающим, хотя и отличается холоднокровностью.

Этот небольшой роющий грызун, с длиной тела 8 -10 см, хвоста — 3-4 сантиметра и массой 30 - 35 граммов, относящийся к виду в роде Heterocephalus и семейству Heterocephalidae, традиционно обитает на востоке Африки, организуя подземные социальные колонии.

Животные обладают замедленным метаболизмом, возможностью жить при очень низком уровне кислорода и высокой концентрации диоксида углерода. У них нет шерсти, и при этом клетки их кожи лишены нейротрансмиттеров, отвечающих за передачу болевых импульсов в центральную нервную систему. Поэтому голые землекопы не чувствуют порезов, ожогов, воздействия кислоты и они практически обладают иммунитетом к раку.

Американский зоолог, профессор Мичиганского университета Ричард Д. Александр считал землекопов неотеническими животными. То есть от природы их организм способен останавливать программу индивидуального развития на стадии новорожденного, чтобы обладать необходимыми для выживания качествами.

Именно поэтому геронтологи всего мира уже много лет исследуют неотенические свойства голого землекопа. Например, группа биологов под руководством академика Владимира Скулачева, директора НИИ Физико-Химической биологии имени А.Н. Белозерского на базе МГУ им. М.В. Ломоносова изучает секреты долголетия этих животных, чтобы попытаться передать их человечеству.