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34 минуты назад

Почему в баню нельзя без шапки

В бане есть свой дресс-код. Если зайти туда в купальнике и без шапки, есть шанс быть выгнанным. И это правильно. "Рамблер" рассказывает, почему нельзя в баню без головного убора.

Почему в баню нельзя без шапки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Париться без шапки опасно. И дело не только в том, что горячий воздух негативно влияет на состояние волос и разрушает содержащийся в них кератин.

На сильное повышение температуры сильнее всего реагируют сосуды головного мозга. Если не надеть шапку, в лучшем случае у вас заболит голова, появится слабость и головокружение, а в худшем можно потерять сознание, получить тепловой удар или сердечный приступ. Последствия могут быть потребовать немедленной медицинской помощи.

Температура в русской бане может достигать 90 градусов, а в финской сауне — всех 110. Шапка спасает голову от перегрева. Потоки горячего воздуха распределяются неравномерно, и самая высокая температура находится наверху, на уровне головы. Плотный головной убор выполняет функцию барьера и не пропускает пар внутрь, сохраняя естественную температуру головы. Благодаря этому кровь циркулирует стабильно. При этом важно надевать шапку не прямо в парной, а заранее в предбаннике, чтобы под ней сформироваться комфортный микроклимат.

Шапка должна быть выполнена только из натуральных материалов. Как правило, это шерсть или войлок без добавления краски. Синтетические материалы могут навредить.

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