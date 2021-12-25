Как сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Из-за повышенного спроса перед праздниками цены на поездки в такси резко вырастают: иногда в два-три раза, а в саму новогоднюю ночь еще больше. "Рамблер" рассказывает, как можно сэкономить.

Первое, что стоит сделать, — ознакомиться с графиком работы общественного транспорта. В большинстве городов в новогоднюю ночь метро и наземный транспорт работает дольше обычного. Например, в Москве с восьми вечера 31 декабря до шести утра 1 января проезд на общественном транспорте будет абсолютно бесплатным. Метро и МЦК будут работать круглосуточно. В Санкт-Петербурге можно будет воспользоваться общественным транспортом до 02:00.

Если метро и автобусы вас не устраивают и вы не хотите ехать своим ходом, есть несколько лайфхаков, как заплатить поменьше. Выгоднее всего заказывать такси 31 декабря до 20:00 или с 22:00 до полуночи. В эти часы больше свободных машин, а значит, стоимость поездки дешевле. До 02:00, как сообщили в пресс-службе одного из агрегаторов такси, цены начинают расти, а после постепенно снижаться. Поэтому экономнее уезжать с 02:00 до 04:00.