«Согрешили в октябре»: почему в России дети чаще рождаются в июле

Рождаемость в мире, как и в России, относительно равномерно распределена в течение года. Тем не менее всегда можно проследить тенденцию увеличения рождаемости в одни месяцы и уменьшения в другие.

Фото: Русская семерка Русская семерка

По статистике в государствах Западной Европы пик рождаемости приходится на сентябрь, хотя в некоторых странах он может распространяться и на август.

Видео дня

Россия и здесь отличается оригинальностью: для нее наиболее плодовитым месяцем оказался июль. Впрочем, в нашей стране наблюдался и другой пик – в отдельные периоды ее истории наибольшее число детей рождалось в январе. Если проследить статистику, опубликованную Госкомстатом РФ, которая охватывает и советскую эпоху, отчетливо видно, как эти две тенденции сменяют друг друга.

Так, если С 1956 по 1973 год больше всего рожденных на территории Российской Федерации приходилось на январь (исключение составляет 1969 год, когда максимальное число рожденных было зафиксировано мае), то в период с 1975 по 1988 год пик рождаемости попадает на июль.

При этом следует отметить характерную динамику: после бума рождаемости второй половины 1950-х, начиная с 60-х годов общее количество рожденных детей, пусть и неравномерно, постепенно начинает снижаться вплоть до распада СССР. А с 1992 года идет резкое сокращение численности рожденных – тенденция, приведшая к так называемому «русскому кресту», когда количество умерших впервые в российской истории превысило число новорожденных.

Обращает на себя внимание довольно существенная разница между самыми плодовитыми и самыми бедными с точки зрения рождаемости месяцами. Так, если в январе 1956 года на свет в РСФСР появился 294 461 младенец, то в декабре это же года родилось почти на 100 тысяч меньше – 197 167. Правда в дальнейшем разница между двумя показателями будет не столь ощутима.

В современный период российской истории пики рождаемости, приходящиеся на январь и июль сохраняются, разве что меняются местами они заметно чаще или даже смещаются на соседние месяцы. Так, если в 2015 году пик рождаемости в нашей стране пришелся на июль (около 180 тысяч), то спустя год он сместился на август (примерно тоже количество рожденных).

Советские и российские официальные источники никак не комментируют тенденцию увеличения числа рожденных в конкретные месяцы. Возможно незначительная разница в цифрах не заслуживает столь пристального внимания. Однако на частоту распределения рожениц по месяцам обратили внимание британские медики, которые более скрупулёзно относятся к таким вещам. Они не только выделяют сентябрь как наиболее плодовитый для Британии в плане новорожденных месяц, но еще и определяют число, в которое рожается больше всего детей. 16 сентября: в этот день, по данным статистики, в Великобритании на свет появляются 9% рожденных в сентябре малышей. Соответственно фертильным днем (когда произошло зачатие), по подсчетам британских медиков, для этого числа стало 11 декабря.

Увеличенное количество сентябрьских родов медики с Туманного Альбиона объясняют более высоким качеством семени в холодное время года. Они также отметили, что в декабре состояние здоровья родителей находится в оптимальном состоянии, так как к этому месяцу в их организме успело накопиться достаточное количество витаминов и минералов. Немаловажно, что в начале зимы человеческий организм еще не истощен простудными заболеваниями и может в короткие сроки восполнять потерю энергии.

Есть еще одно объяснение увеличению количества зачатий в декабре: для Англии это первый по-настоящему холодный месяц, и влюбленные пары все больше времени проводят не на улице, а в теплой и уютной домашней обстановке, располагающей к близости.

В России для матерей, родивших в июле, фертильным месяцем является октябрь. Учитывая, что на значительной части российской территории холода приходят раньше, чем на Британские острова, то этот месяц сопоставим с английским декабрем. Возможно именно к октябрю набравшиеся за лето сил россияне становятся наиболее репродуктивными.

Октябрьская продуктивность также хорошо вписывается в образ жизни русского села. Конец сентября – традиционное время окончания сбора урожая: страда обычно продолжалась до Дня Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября (день осеннего равноденствия), после чего в российских деревнях наступало время свадеб.