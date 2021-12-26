Как трясло Москву в 1977 году

Если думаете, что в Москве не бывает землетрясений, то вы ошибаетесь. Так, одно из самых сильных произошло в марте 1977 года. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Случившееся в 1977 году в Москве было вызвано Вранчанским землетрясением в Румынии. Сила толчков в столице достигала трех-четырех баллов, а в некоторых районах и в высотных зданиях — даже пяти. На верхних этажах главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова магнитуда колебаний достигла почти семи баллов по шкале Рихтера. И с тех пор все здания непременно проверяют на сейсмоустойчивость.
Некоторые жители и гости столицы в панике выбегали из своих домов, услышав дребезжание посуды, и заметив, как стены ходят ходуном, качаются люстры и самостоятельно открываются дверцы шкафов. Стоит отметить, что никто не погиб и не был серьезно ранен. Пострадали лишь многие здания столицы: на стенах и потолках образовались заметные трещины.
На самом деле, землетрясения в Москве вовсе не редкость. За всю историю нашей страны в этом городе произошло несколько землетрясений, самое раннее из достоверно известных датировано первым октября 1445 года.
При этом под самой столицей очагов нет, поскольку она стоит на устойчивой тектонической плите, так что наши землетрясения — это отголоски катастроф, происходящих за тысячи километров от Москвы.