Как трясло Москву в 1977 году

Если думаете, что в Москве не бывает землетрясений, то вы ошибаетесь. Так, одно из самых сильных произошло в марте 1977 года. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Случившееся в 1977 году в Москве было вызвано Вранчанским землетрясением в Румынии. Сила толчков в столице достигала трех-четырех баллов, а в некоторых районах и в высотных зданиях — даже пяти. На верхних этажах главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова магнитуда колебаний достигла почти семи баллов по шкале Рихтера. И с тех пор все здания непременно проверяют на сейсмоустойчивость.

Некоторые жители и гости столицы в панике выбегали из своих домов, услышав дребезжание посуды, и заметив, как стены ходят ходуном, качаются люстры и самостоятельно открываются дверцы шкафов. Стоит отметить, что никто не погиб и не был серьезно ранен. Пострадали лишь многие здания столицы: на стенах и потолках образовались заметные трещины.

На самом деле, землетрясения в Москве вовсе не редкость. За всю историю нашей страны в этом городе произошло несколько землетрясений, самое раннее из достоверно известных датировано первым октября 1445 года.