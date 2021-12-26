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2 часа назад

Зачем в Китае выращивают 6 миллиардов тараканов в год

Жареных тараканов в Китае и других странах Азии употребляют в пищу столетиями, но сейчас этих насекомых разводят на специальных гигантских фермах, и в год их число достигает около шести миллиардов. "Рамблер" расскажет, зачем же в Китае выращивают тараканов.

Зачем в Китае выращивают 6 миллиардов тараканов в год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В городе Сичан на юго-западе Китая находится ферма, где одна из фармацевтических компаний выращивает тараканов. В теплом помещении находятся контейнеры с едой и водой, а это идеальные условия для жизни тараканов. Помимо всего прочего, здание оборудовано искусственным интеллектом, который постоянно следит за 80 показателями: от температуры воздуха до генетических мутаций насекомых.

Большинство из особей, когда они достигают "зрелого возраста" идут на изготовление целебной настойки, которая используется в медицинских целях. Считается, что она помогает при лечении гастроэнтерита, язвы желудка и легочных заболеваний. А некоторые исследования и вовсе свидетельствуют о том, что эта настойка обладает омолаживающим эффектом.

Многие специалисты до сих пор выступают против подобной фермы, поскольку они считают, что концентрация такого огромного числа насекомых в одном месте попросту опасна. Так, по их мнению, будет катастрофой, если миллиарды тараканов вдруг окажутся на воле. Несмотря на это, ферма продолжает выращивать насекомых, а затем перерабатывать их в настойку, которую применяют в традиционной китайской медицине.

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