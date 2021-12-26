Зачем в Китае выращивают 6 миллиардов тараканов в год

Жареных тараканов в Китае и других странах Азии употребляют в пищу столетиями, но сейчас этих насекомых разводят на специальных гигантских фермах, и в год их число достигает около шести миллиардов. "Рамблер" расскажет, зачем же в Китае выращивают тараканов.

В городе Сичан на юго-западе Китая находится ферма, где одна из фармацевтических компаний выращивает тараканов. В теплом помещении находятся контейнеры с едой и водой, а это идеальные условия для жизни тараканов. Помимо всего прочего, здание оборудовано искусственным интеллектом, который постоянно следит за 80 показателями: от температуры воздуха до генетических мутаций насекомых.

Большинство из особей, когда они достигают "зрелого возраста" идут на изготовление целебной настойки, которая используется в медицинских целях. Считается, что она помогает при лечении гастроэнтерита, язвы желудка и легочных заболеваний. А некоторые исследования и вовсе свидетельствуют о том, что эта настойка обладает омолаживающим эффектом.