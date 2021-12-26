Как элитный отряд душманов воевал против Советской армии

Прошедшие «афганское пекло» бывшие советские солдаты высоко оценивают боеспособность и моральный дух своих противников – моджахедов. Однако даже среди них резко выделялся отряд душманов-«спецназовцев» под названием «Черные аисты» – тот самый, с которым сразилась легендарная Девятая рота.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Об отряде «Чёрный аист» («Чохатлор») в Афганистане слышали все солдаты и офицеры. Узнать «аистов», как рассказывали, можно было по чёрной одежде и «усиленной» экипировке.

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«Говорят, страшные люди – форма чёрная, белая чалма, коварные, – писал в дневнике в 1985 году спецназовец Александр Осипчук. – По рассказам очевидцев, на каждом снаряжения больше 60 кг, а его налегке догнать невозможно, приходится подстреливать».

По другим сведениям, чалмы чохатлорцев также были чёрными. Есть свидетельства и об особых нашивках, которые они носили – в виде чёрно-красно-зелёных ромбов (цвета флага монархического Афганистана).

Упомянутые Осипчуком 60 кг снаряжения – это, видимо, преувеличение. Хотя моджахеды отличались физической силой, даже в наше время нагрузка пехотинцев не превышает 34 кг.

«Чёрные аисты» имели улучшенное вооружение – они использовали оригинальные советские «калаши», а не китайские копии АК из низкокачественной стали. Среди членов отряда встречались «узкие специалисты» – снайперы, радисты, минёры, державшие при себе соответствующее оборудование. Некоторые из них совмещали сразу несколько функций.

Командиры «Чёрного аиста» на профессиональном уровне владели тактическими навыками. На советских солдат «аисты», как правило, нападали из засады. Их излюбленным приёмом было заманить «шурави» в окружение – для этого малые группы душманов позволяли русским себя преследовать. Иногда провокации устраивали «информаторы» из числа местного населения. В бою «аисты» владели тактикой непрерывного обстрела – они разделялись на группы, которые рывками сближались с советскими солдатами, сменяя друг-друга в стрельбе. Случалось, что моджахеды выдавали себя за членов афганской милиции («Царандоя») и убивали посланных к ним русских переговорщиков.

Согласно ряду версий, «Чёрный аист» имел собственно афганское происхождение – это было диверсионное спецподразделение группировки, возглавляемой полевым командиром Гульбеддином Хекматияром. По легенде, в отряд набирали преступников, которые должны были по решению шариатских судов искупить грех перед Аллахом участием в джихаде. Таким образом, «Чёрный аист» представляется чем-то вроде вроде «религиозного штрафбата». Однако высокий уровень подготовки показывает, что в основе своей отряд состоял явно не из случайных людей.

Многие исследователи считают «аистов» иностранцами. По версии генерала Сухроба Касымова, это был интернациональный отряд моджахедов, которым некоторое время командовал саудовец Хаттаб (впоследствии воевавший против России в Чечне).

Выдвигаются также версии, что «Чёрный аист» – это штатный спецназ или, что менее вероятно, отряд пограничников Пакистана. Но СССР и без того обвинял Пакистан в поддержке афганских мятежников. Прямое участие в войне пакистанских военных могло быть расценено как интервенция.

Наконец, есть мнение, что аисты – иранцы (одна из их баз находилась в укрепрайоне Кокари-Шаршари на границе с Ираном).

Возможно, в каких-то случаях советские бойцы принимали за «аистов» обычных душманов, так как чёрные одежды характерны для пуштунского юга Афганистана.

Есть мнение, что в начале Афганской войны «Чёрные аисты» якобы не знали поражений. Однако факты говорят об обратном – в первые годы они воевали хуже. Как свидетельствует автор истории Воздушно-десантных войск Роман Алехин, русские начали успешно уничтожать «аистов» уже летом 1980 года. В Панджшерском ущелье одна из рот 345-го парашютно-десантного полка под командованием старшего лейтенанта Богатырёва «грамотно взяла в огневой мешок» и ликвидировала около 30 мятежников.

В 1983 году произошёл знаменитый бой с «аистами» отряда «Каскад» ГРУ СССР. Спецназовцы встретили врага, ведя «свободный поиск» в районе сопки Казажора (в ряде источников Казажога). «Аисты» стали стрелять из пулемётов поздно вечером, когда русские уже успели соорудить каменные бойницы для ночлега. Именно наличие укреплений помогло «каскадовцам» выстоять. Против 23 советских бойцов воевало несколько десятков «аистов», множество из них погибло. «Шурави» же потеряли двоих, 17 человек были ранены. Одним из участников боя называют будущего международного террориста Усаму бен Ладена, которому тогда было 26 лет. Узнав о поражении, бен Ладен в ярости растоптал чалму.

В сборнике мемуаров «22 гвардейская отдельная бригада спецназ» описан бой 23 сентября 1984 года, когда шестеро разведчиков наткнулись на засаду «Чёрных аистов» в районе населенного пункта Вузучекай. Сражение закончилось полной победой русских. Не потеряв ни одного человека, разведчики уничтожили 33 «аиста». У врага был захвачен грузовик Isuzu. «Аистам» не помогли ни автоматы, ни пулемёты, ни гранатомёты, ни пистолеты ТТ.

Свои самые известные победы над советскими войсками «чёрные аисты» одержали уже ближе к концу Афганской войны, в эпоху Горбачёва. 25 мая 1985 года душманы окружили 4-ю роту 149-го гвардейского полка близ селения Коньяк под Асадабадом. Перестрелка длилась 12 часов, её итог печален: 23 убитых и больше 20 раненых с советской стороны (данные приводит военный журналист Алескендер Рамазанов).

21 апреля 1986 года в Мараварском ущелье с «аистами» встретилась рота спецназовцев. Тогда «шурави» потеряли убитыми треть личного состава – 29 человек.