Почему дочь последнего халифа Турции отказалась от амнистии

Хатидже Хайрие Айше Дюррюшехвар Султан родилась 26 января 1914 года в Стамбуле. А в ноябре 1922 года ее отец Абдул-Меджид II стал последним халифом распадающейся на части Османской империи. Ранее Великое национальное собрание Турции в Анкаре приняло решение разделить султанат и халифат. Первый был упразднен, но представитель династии турецких султанов получил титул духовного лидера всех мусульман страны.

Фото: Сесил Битон Сесил Битон

Дюррюшехвар была единственной дочерью Абдул-Меджида. Девочка росла во дворец Долмабахче и получила достойное образование. Султанша свободно владела английским и французским языками, а впоследствии выучила и урду. Несмотря на то, что у ее отца было четыре жены, у Дюррюшехвар был всего один единокровный брат шехзаде Омер Фарук.

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Но 29 октября 1923 года империя прекратила свое существование, а молодой республике халифат был без надобности. 3 марта 1924 года был опубликован закон, согласно которому все члены султанской династии должны были покинуть страну в течение двух суток и больше не возвращаться под угрозой суда. А бывшего халифа, его жен и детей немедленно посадили в машину и отправили к болгарской границе. Там они сели на Восточный экспресс и отправились в Ниццу. Во Франции бывшая султанша продолжила учебу.

Так как Абдул-Меджид в свое время поддерживал дружеские отношения с британским отделением Красного Креста, то они озаботились судьбой бывшего халифа. В частности, было опубликовано обращение о помощи ко всем мусульманским монархам. В конце концов последний правитель индийского княжества Хайдабарад Асаф Джах VII назначил Абдул-Меджиду пожизненную пенсию. Видимо, этот факт повлиял на будущий брак Дюррюшехвар.

Sebah & Joaillier

Султанша в возрасте девяти лет

На руку семнадцатилетней султанши претендовали король Египта Ахмед Фуад I и персидский шах Реза Пехлеви — они искали невесту для своих наследников. На ней хотел жениться и ее дальний родственник Мехмед Абид, сын султана Абдул-Хамида. Но отец выдал ее замуж за старшего сына Азама Джаха, сына низама Хайдабарада. Кстати, его младший сын женился на кузине Дюррюшехвар Нилюфер.

12 ноября 1931 года была сыграна пышная свадьба, которую журналисты сравнивали со сказками «Тысячи и одной ночи». По брачному контракту Дюррюшехвар получила двести тысяч долларов компенсации в случае развода или смерти супруга.

Индийские принцы вместе с женами в том же году отплыли из Венеции в Хайдабарад. Вместе с принцессой отправилась и ее мать. На океанском лайнере султанша познакомилась и пообщалась с Махатмой Ганди. Во время путешествия Дюррюшехвар учили тонкостям придворного этикета в Хайдабараде и умению носить сари. 4 января 1932 года в честь прибытия султанши и ее сестры низам дал банкет во дворце Чоумахалла.

Низам Асаф Джах VII обожал своих невесток и называл их самыми прекрасными драгоценностями своего дворца. Султанша и ее сестра стали признанными светскими львицами. Дюррюшехвар превосходно ездила верхом, играла в теннис, лично водила автомобиль. Она выступала за отказ от паранджи, занималась женским образованием, открывала школы и больницы.

Дюррюшехвар была признанной звездой Хайдабарада и стойко, с царственным безразличием, терпела измены своего мужа, который открыто заводил наложниц. Возможно, она находила отдушину в своеобразной шутке. Дюррюшехвар любила фотографироваться с мужем, так как была значительно выше и при этом носила каблуки. Могущественный свекор шутку одобрял. Но султанша интересовалась не только светской жизнью, она также занималась поэзией и живописью.

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Дюррюшехвар с отцом и мужем

В браке с принцем появилось двое сыновей, Муффакам и Мукаррам. Хотя они получили европейское образование — Мукаррам учился в Итоне, например — по настоянию матери, принцы женились на турецких девушках. А Мукаррам стал наследником своего деда в обход отца, несмотря негодование Азама Джаха. Правда, в 1948 году, после обретения Индией независимости, власти страны вынудили Асафа Джаха VII отречься от престола и согласиться на присоединение Хайдарабада к остальной Индии. Но бывший низам сохранил свободу и богатство.

После развода с мужем султанша перебралась в Лондон, но периодически навещала Хайдабарад. Дюррюшехвар регулярно бывала на приемах и церемониях в Букингемском дворце и вращалась среди аристократической элиты.

Султанша пыталась исполнить последнюю волю отца и похоронить его в Стамбуле, вместе с другими усопшими родственниками. Но турецкое правительство было непреклонно, хотя Дюррюшехвар лично встречалась с президентом страны Исметом Инёню по этому вопросу. В конце концов последний халиф Османской империи был похоронен сначала в мечети Парижа, а потом его тело было доставлено в Медину.