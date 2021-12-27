Зачем герой войны украл бриллианты Романовых

Корнет Савин мог бы спокойно жить, используя все преимущества дворянского сословия, но авантюрная натура то и дело толкала его на различные аферы. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Турецкий гамбит» Кадр из фильма «Турецкий гамбит»

Николай Герасимович Савин родился в 11 января 1855 года в Серединском имении Боровского уезда. Его отец, отставной поручик Герасим Сергеевич, не жалел средств на обучение сына. Но уже в юности Николай Савин проявил неугомонный нрав. Он сбежал из Катковского лицея в Москве после того, как его наказали розгами, потом был исключен из Александровского музея в Петербурге. В конце концов молодой юнкер Савин после ряда сомнительных историй попал в Гродненский гусарский полк.

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Но впервые о нем заговорили после странной истории с похищением бриллиантов из драгоценного оклада иконы, которая принадлежала великой княгине Александре Иосифовне. В деле также фигурировали адъютант великого князя Николая Константиновича Варпаховский и возлюбленная князя танцовщица Фанни Лир. При этом Савин сам состоял в связи с Фанни Лир. В результате расследования выяснилось, что алмазы были украдены самим великим князем. Тот хотел произвести на нее впечатление, а Варпаховский был посредником. Князя выслали из столицы под предлогом психического нездоровья, а Фанни Лир выдворили из страны.

Гораздо позже, уже в Париже, корнет Савин рассказывал, что на самом деле кража бриллиантов была лишь частью заговора против императора Александра II. По его же словам получалось, что корнет был доверенным лицом князя. А выручка от продажи драгоценных камней он должен был передать непосредственно революционерке Софье Перовской. Более того, Савин уверял, что великий князь тоже является революционером. Корнет очевидно надеялся на солидное вознаграждение со стороны князя Николая Константиновича и его протекцию в будущем, однако афера провалилась.

При этом Савин унаследовал крупное состояние отца, но он не любил себя ни в чем ограничивать и спустил деньги на женщин и кутежи. Расставаясь с дамами, он дарил им породистых лошадей и особняки, и устремлялся в погоню за следующей красавицей.

Но тогда Савин отделался лишь скандальной известностью и потерял доступ в некоторые гостиные. Николай Герасимович решил реабилитироваться и отправился добровольцем в Болгарию, где как раз разгоралась Русско-турецкая война. Корнет Савин храбро сражался в 9-м армейском корпусе под командованием генерал барона Криденера и получил ранение под Плевной.

Однако в Россию не вернулся, а в ореоле героя подружился с болгарскими чиновниками и премьер-министром страны Стефаном Стамбуловым. Авантюрист заверял, что сможет устроить получение солидного займа во Франции на выгодных условиях. Взамен обрадованный Стамбулов предложил ему занять престол Болгарии. Предприимчивый корнет уже мысленно примерял корону, но во время визита в Стамбул, где он должен был представиться султану, его узнал русский эмигрант. Когда его скандальная репутация стала достоянием местной общественности Николай Герасимович поспешно уехал в Европу. С 1886 по 1890 годы он поставлял русских лошадей для итальянской армии, но в один день просто исчез с деньгами военного министерства Италии.

В 1891 году корнет Савин объявился в России, но возвращение на Родину было неудачным. Он был арестован, обвинен в мошенничестве и осужден на ссылку в Томскую губернию. Но авантюрист умудрился сбежать и уехал в Америку, где неожиданно присвоил себе титул графа де Тулуз-Лотрека. Савин даже получил гражданство и успел послужить в американской армии. В Европе корнет любил изображать из себя политического эмигранта и даже опубликовал книгу «От Петра Великого до Николая ничтожного». Николай Герасимович также утверждал, что ему известны личные тайны Романовых.

Особую популярность он приобрел в казино Монте-Карло. Однажды он дал луидор крупье и нарочно невнятно сказал номер ставки. А после того, как шарик остановился, принялся уверять, что поставил именно на это число. Казино испугалось скандала и выплатило выигрыш, но Савин попал в черный список посетителей. Однако корнет изменил внешность и вновь попал в казино, где сразу потребовал тысячу франков на дорогу. Он заявил, что в противном случае разденется догола и будет кричать, что в казино его обобрали. Угроза сработала, но Савин получил пожизненный запрет на посещение игорных заведений Монте-Карло.

Корнет практиковал и мелкий обман. Он ужинал в лучших ресторанах, а потом подкладывал засахаренного таракана в десерт и устраивал скандал, чтобы потом спокойно уйти.

В 1909 году его судили в Антверпене за мошеннические авантюры и приговорили к восьми месяцам тюремного заточения. А в 1911 году уже в России Савина судили за книгу «От Петра Великого до Николая ничтожного». Приговором стала вечная ссылка в Нижнеудинск, которая закончилась в 1917 году вместе с Февральской революцией. После этого он уехал в Японию, где пытался найти поддержку для белых в борьбе с большевиками, но безуспешно. Корнет Савин перебрался в Шанхай, где и умер от цирроза печени в 1937 году.

По легенде в 1917 году он как будто успел продать Зимний дворец заезжему американцу, когда работал там начальником караула.