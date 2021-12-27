Интернет предсказал будущее на 2022 год

@embouteillagez: «Вчера я видел отрывок из рождественского послания Королевы [Елизаветы II], и внезапно она выглядит изможденной, худой и сильно измученной. Очевидно, она и так очень стара, но потом я пересмотрел видео прошлых лет. Мне она действительно показалась очень больной. Напоминает случаи, когда люди, которые были в браке долгое время, умирают друг за другом (например, Буш-старший и Барбара Буш). Таков мой прогноз на 2022 год. Меня не волнует британская королевская семья, но, несомненно, когда королева умрет, это станет важным мировым событием».