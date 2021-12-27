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1 час назад

Интернет предсказал будущее на 2022 год

Новые штаммы коронавируса, смерть королевы, маленькие личные победы, Джордж Мартин так и не закончит «Игру престолов» — пользователи интернета поделились догадками, что произойдет в 2022 году.

Интернет предсказал будущее на 2022 год
Фото: Кадр из сериала «Симпсоны»Кадр из сериала «Симпсоны»

Пользователь @ibm322 задал на портале Reddit вопрос: «Что, по вашему мнению, точно произойдет в 2022 году?». Обсуждение собрало 21 тысячу комментариев — «Рамблер» нашел самые популярные.

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Джордж Мартин (все еще) не закончит «Игру престолов»

Самые популярные ответы касались даже не коронавируса. Фанаты «Игры престолов» шутят о том, что писатель Джордж Мартин так и не закончит финальную книгу цикла. Поклонники ждут ее с 2014 года.

@nowacceptingbitcoin: «После изнурительных двенадцати месяцев упорной работы Джордж Р. Мартин напечатает еще три страницы „Ветров зимы“».

@banditk77: «„Ветры зимы“ не закончат».

Еще больше коронавируса

Куда без него! Большинство пользователей считает, что человечество встретится с новыми штаммами. Кто-то, впрочем, не теряет оптимизма.

@xpgx: «Мы узнаем ставшуюся часть греческого алфавита».

@wilder_boy: «Больше COVID, более странная погода, разговоры о начале предвыборной кампании 2024 года (это в значительной степени уже происходит)».

@goddamnittya: «Я хочу говорить о хороших вещах. Covid-19 станет намного более управляемым и/или число случаев заболевания снизится».

Культура

Комментарии в основном пессимистичные: либо кто-то умрет, либо что-то отменят.

@pinksweetghost: «Netflix отменит [еще один] сериал слишком рано».

@calligrapher-sorry: «„Аватар 2“ снова будет отложен (это про голубых человечков, который планировали выпустить еще в 2014 году)».

@embouteillagez: «Вчера я видел отрывок из рождественского послания Королевы [Елизаветы II], и внезапно она выглядит изможденной, худой и сильно измученной. Очевидно, она и так очень стара, но потом я пересмотрел видео прошлых лет. Мне она действительно показалась очень больной. Напоминает случаи, когда люди, которые были в браке долгое время, умирают друг за другом (например, Буш-старший и Барбара Буш). Таков мой прогноз на 2022 год. Меня не волнует британская королевская семья, но, несомненно, когда королева умрет, это станет важным мировым событием».

@jumpedoffaplane: «Ким Чен Ын умрет и снова вернется к жизни».

Личное

Не обошлось без капельки новогодней веры в чудо. Люди писали в комментариях о своих желаниях, стремлениях, мечтах — а другие поддерживали и отвечали, что у них все получится.

@bungallobeaverv2: «Я излечусь от рака, пройду химиотерапию, и эта фигня больше не вернется. У меня двухлетняя дочь, и мысль о том, что меня не будет, очень мучительна. Это не вариант. Мне нужно быть здесь ради нее».

@jayshocker: «Я почти уверен, что продержусь год в трезвости».

@sbone92: «Возьму себя и свои дела в руки».

@catlordette: «Наконец-то выучусь на доктора».

@umbrehonest: «Я не буду одинок».

Разное интересное

@high_prophet: «Получим несколько классных фотографий с космического телескопа "Джеймс Уэбб"».

@chef_jeff_likes_yeet: «Случится 22/2/22 22:22:22».

@vodkamargarine: «Финансовая пирамида, известная как NFT, рухнет».

TheRedDotScope: «Новая волна эмо-девушек, но в этот раз НАМНОГО БОЛЬШЕ».

Истории,Барбара Буш,БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ,Елизавета II,Джордж Мартин,Чен Ким,Netflix,
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