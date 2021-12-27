Лжедмитрий I: чем самозванец удивил русских

Лжедмитрий I остался в истории одним из самых загадочных русских царей. Доподлинно неизвестно даже то, кем он на самом был. Сам он нисколько не сомневался в своем прямом родстве с Иваном Грозным, его признала Дмитрием мать и бояре.

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Самой популярной версией на сегодняшний день остается мнение, что Лжедмитрием был беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Надо сказать, что версия не самая убедительная, особенно учитывая умение Лжедмитрия мастерски ездить верхом, стрелять, танцевать. Сомнительно, чтобы в юности отданный на послушание Отрепьев настолько хорошо этому всему обучился.

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К тому же сам Лжедмитрий, чтобы развеять сомнения, показывал народу истинного Григория Отрепьева. Когда тот стал не нужен, его за пьянство сослали в Ярославль.

Поскольку Отрепьев был не простым монахом, а дьяком Чудова монастыря, секретарём патриарха, его без труда отличили бы от двойника. И обман неминуемо был бы раскрыт в Москве или другом городе.

Лжедмитрий I был, нужно признать, не самым плохим царем. И он поражал современников своим поведением. За сто лет до Петра I Лжедмитрий покорял сердца ремесленников тем, что работал с ними наравне, он вместе с охотниками ходил сам на охоту (в том числе и на медведя), устраивал военные смотры, готовясь к войне с Крымским ханством, после обеда гулял по городу и разговаривал с купцами и мещанами.

Боярскую думу Лжедмитрий превратил в Сенат и сам активно участвовал в его заседаниях. Мечтал он и о всеобщем образовании – в начале XVII века.

Ещё по пути в Москву он говорил:

«Как только с Божьей помощью стану царём, сейчас заведу школы, чтобы у меня во всём государстве выучились читать и писать; заложу университет в Москве, стану посылать русских в чужие края, а к себе буду приглашать умных и знающих иностранцев».

Лжедмитрий признавался:

«Есть два способа царствовать, милосердием и щедростью или суровостью и казнями; я избрал первый способ; я дал Богу обет не проливать крови подданных и исполню его».