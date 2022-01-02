Пользователь Reddit поделился роликом с котятами, которых он подобрал на улице. Питомцы никогда в жизни не видели телевизор и игрушек — и ужасно их испугались.

@Bloodyfaucet выложил на форуме видео с котятами, подписав его: «Два котенка, которых я подобрал на шоссе, не совсем понимают игрушки. А увидев телевизор, они были на грани».

И правда: по котятам видно, что они напуганы и озадачены. Впервые в жизни смотреть на сияющий экран и вещи, которые не для еды, а просто для забавы, — культурный шок!

«Думаю, эти 2 котенка бездомные. Они никогда не жили в помещении. Поэтому ни разу не видели резиновый мяч и телевизор», «Серый котенок уже на грани!», «Я думаю, что оранжевый малыш со временем научит серого расслабляться... Надеюсь, они останутся вместе», «Похоже, они неплохо справляются с новой ситуацией. Не прячутся, это хороший знак», — пишут комментарии под видео.

Пользователи поздравляли автора с новыми жильцами в доме и делились своим опытом. Оказывается, кошки, «невосприимчивые» к традиционным игрушкам — не такая редкость.

@feistyfox101: «Когда 15 лет назад мы с сестрой завели котят (брата и сестру), они были очарованы телевизионной рекламой».

@Professor_Spooky: «Когда я приносил домой бродячих и забытых кошек, я давал им немного места и спокойно, но игриво играл мячом или вел себя так, будто игрушка меня забавляет. Похоже, это помогло им освоиться, и не пришлось бросать в них мяч или размахивать веревкой».

@Bobersfan1317: «Моя вторая кошка не понимала игрушек, пока я не поиграл перед ней со своим вторым котом Джаксом. И тогда она полюбила играть!».