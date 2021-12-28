Самые известные инсценировки смерти

Очень часто люди строят теории заговора относительно фальсификаций смертей известных людей. Так многие уверены, что до сих пор живы Майкл Джексон, Децл, Сергей Мавроди и многие другие. Главной мотивацией знаменитостей к инсценировке смертей называют то, что они хотят скрыться от популярности и посторонних глаз. В истории действительно существуют случаи, когда смерть человека была сфальсифицирована, а потом раскрыта. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Тимоти Декстер

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Мужчина родился в 1748 году и жил в США, был обычным человеком до тех пор, пока ему неожиданно не улыбнулась удача. С тех пор его считают одним из самых странных людей в истории. Декстер купил обесцененные акции, которые потом неожиданно взлетели вверх. Так он по-настоящему разбогател и на эти деньги мог позволить себе безбедную старость. Он присвоил себе звание лорда, построил особняк со статуями великих людей, куда причислил и себя. В 50 лет он издал мемуары, которые были написаны неграмотно и без знаков препинания, но их переиздавали восемь раз. Всю свою жизнь он только и занимался развлечениями, но в высшее общество так и не смог войти из-за незнания этикета и неумения держать язык за зубами.

Однажды Декстер решил узнать, что подумают о нем люди из высшего общества, когда узнают, что он умер. Поэтому он решил инсценировать собственную смерть. Он подготовил себе маленькое помещение в подвале, соорудил гроб, но предупредил жену и детей об инсценировке. В день похорон в доме собрались знатные люди, и все хорошо до тех пор, пока Декстер не увидел, как его жена улыбается. Он вызвал ее на кухню и начал отчитывать, так его и заметили гости.

В последние годы жизни Декстер хотел искупить грехи и разделил все свое имущество между женой, детьми, близкими друзьями и прислугой. Однако оно не принесло большого дохода. Например статуи с его особняка позднее были проданы на аукционах по цене от 50 центов до 5 долларов.

Алистер Кроули

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Известный мистик и оккультист инсценировал свою смерть для одного человека. Когда ему было 55 лет, он отправился в Португалию с 19-летней немкой, но девушка разочаровала его своими способностями, и он решил от нее избавиться.

Он подговорил португальского поэта помочь ему с инсценировкой смерти. Якобы Кроули бросился в скалы в воде и оставил предсмертную записку. В этот случай проверила не только его пассия, но и все люди в мире. Сам Кроули сбежал из Португалии, а через три недели появился в Берлине на посмертной выставке собственных картин.

Настоящий конец своей жизни Кроули провел в нищете в Лондоне. Некоторые источники уверяют, что он пристрастился к запрещенным веществам. Он скончался в пансионате для стариков, когда ему было 72 года.

Маркус Шренкер

Шренкер был известным американским бизнесменом и консультантом. Его бизнес развивался в начале 2000-х годов, но к 2009 дела зашли в тупик. Он взял деньги у инвесторов и растратил их на роскошь, а не на дела компании. Тогда он не придумал ничего лучше, чем инсценировать свою смерть. Он вылетел на одномоторном самолете из аэропорта, а потом подал сигнал бедствия. Диспетчерам он сказал, что у него выбило окно, а сам он истекает кровью. История могла бы закончиться в пользу Шренкера, но его целый самолет с открытой дверью увидели пилоты других лайнеров. В итоге его самолет рухнул, когда у него закончилось топливо.