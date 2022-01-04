Найти преступника по пуговице и волоску: история Карин Словер

Карин Словер работала в газете “Herald and Review”. Ее любили коллеги и хвалило начальство. Однако красивая девушка мечтала о карьере модели. Карин была в шаге от того, чтобы ей стать, но случилось страшное. “Рамблер” расскажет, почему порой даже самые тщательные поиски преступника заходят в тупик. Ведь на раскрытие этого дела у полиции ушло пять лет.

Фото: Herald & Review Herald & Review

27 сентября 1996 года патрульный заметил на обочине межштатной автомагистрали №72 брошенный автомобиль. Дело было в Иллинойсе (США). Двигатель машины все еще работал, фары были включены, дверь со стороны водителя – открыта. Внутри черного понтиака офицер обнаружил кошелек, недоеденный шоколадный батончик и разбросанные монеты. Автомобиль был зарегистрирован на Дэвида Суонна. Дэвид сказал, что одолжил машину своей девушке Карин Словер, которая собиралась забрать 3-летнего сына из дома родителей экс-супруга. Бывшие родственники девушки сказали властям, что она так и не приехала в тот вечер.

Herald & Review

Через несколько дней после исчезновения Карин лодочники заметили серый пластиковый пакет на берегу озера Шелбивилль. В нем были останки неизвестной девушки. Позже следователи нашли еще несколько пакетов с таким же содержимым. Внутри мешков также обнаружили смесь цемента и золы. Такие же частицы были найдены в брошенном понтиаке. Жертву удалось опознать по стоматологической карте. Ей оказалась исчезнувшая Карин Хирн Словер.

Опрашивая знакомых и друзей погибшей, детективы выяснили, что Майкл Словер-младший (экс-супруг) был в плохих отношениях с Карин. Но у него оказалось алиби. Майкл работал охранником. Его коллега вспомнил, что видел парня в своем кабинете с магазинным вором в предполагаемую ночь убийства. После смены Майкл провел урок карате, принял душ дома и ушел на вторую работу вышибалой.

Дэвид Свон, которому принадлежал понтиак, также не ушел от внимания полиции. У него были проблемы с законом. За год до исчезновения Карин, Дэвида поймали на попытке представиться офицером полиции. А до этого он отсидел срок за серьезные побои. Кроме того, опрошенные соседи сообщили властям, что у Свона в хозяйстве бензопилу.

Дэвид рассказал, что 27 сентября опоздал на репетиционный ужин — он должен был быть шафером на свадьбе. Он рассказывал о том, что с ним было, подробно. Но никак не мог вспомнить один временной промежуток в 45 минут. После четырехчасового допроса Дэвид все-таки припомнил, как останавливался, чтобы получить деньги в банкомате. Детективы нашли запись с камер, которая подтверждала алиби.

Поиски подозреваемых продолжились.

В полиции знали, что Карин выиграла опеку над сыном при разводе. Но суд постановил, что бабушка мальчика Жаннет и ее муж Майкл поучат право присматривать за ребенком, пока Карин на работе. Жаннетт недолюбливала невестку и обожала внука, но на грани с одержимостью. Ведь ходили слухи, что она кормила его грудью, когда он был малышом. Теперь Жаннет вела себя так, как будто она была матерью мальчишки. Он ни на секунду не выходил из ее поля зрения. Это выглядело странно.

Как и “алиби” супругов. Майкл сказал, что в предполагаемый час убийства был в магазине K-Mart и покупал внуку игрушку Play-Doh. Вот только позже выяснится, что такой пластилин вообще не продается в магазинах этой сети. А Жаннетт, которая то сидела дома, то подрабатывала продавцом в магазине алкогольных напитков, вообще нечего было сказать.

Шло время. В полицию позвонил сосед Жаннет. Он рассказал, что на стоянке подержанных автомобилей, которой владели Словеры началась внезапная уборка. Полиция прибыла туда с ордером. На участке нашли частицы бетона и золы, которые были очень похожи на те, которыми утяжелили мешки с телом Карин. Власти призвали армию США помочь просеять почву на территории площадью 464 квадратных метров. Спустя шесть месяцев работ обнаружили металлическую пуговицу, как на джинсах Карин, и обтянутую тканью пуговицу – от ее блузки. Выяснилось и то, что Словеры усыпили своих собак после того, как лаборатория сопоставила ДНК Кэсси (одного из черных лабрадоров) с волосами, которые были обнаружены на липкой ленте на пакете с останками. Словеров арестовали.

Herald & Review

Мотив их преступления был прост: Карин получила предложение начать модельную карьеру в другом штате. Девушка наверняка увезла бы с собой сына. А это семье Словеров не нравилось. Они придумали план, как получить полную опеку над мальчиком. Перед судом предстали все трое, им предъявили одинаковые обвинения, хотя экс-супруг Карин выступал координатором.

Жаннин приговорили к 60 годам лишения свободы в 2002 году. Майклу старшему и младшему придется отбывать срок в 65 лет. В течение 15-ти лет все трое могут выйти из тюрьмы условно-досрочно.