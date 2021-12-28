Как один красноармеец уничтожил 23 немца

В середине июля 1941 года в районе молдавского города Бельцы шли бои. Немцы бойко наступали, и были искренне убеждены в том, что уже очень скоро они войдут в Москву и война, которая так приятно началась, вскоре так же приятно для них и завершится.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Два грузовика, в которых было 50 солдат и 3 офицера Рейха, без особого труда проскочили в тыл советским войскам -- для начала войны дело, увы, обычное. На дороге они увидели одинокую подводу, которая шустро пылила в сторону советских позиций. Управлял подводой ездовой – ладный парень, вооруженный одной лишь трехлинейкой.

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Увидев остановившиеся на его пути автомобили, и высыпавших из кузовов немцев, ездовой заметно растерялся. Трехлинейку у него тут же отобрали, и один из офицеров принялся его допрашивать.

Отметим, кстати, что местечко, близ которого имело место это происшествие, называлось … Песец. Сложно сказать, почему молдавское сельцо называлось именем пушного зверя, который рано или поздно приходит ко всем. К немцам в тот день этот зверь явился в виде русского на подводе. Правда, немцы об этом еще не знали, поскольку без трехлинейки, как им казалось, солдатик опасности не представляет.

Ездового звали Дмитрий Овчаренко, он был сыном сельского плотника из села Овчарово Харьковской области. И топор для него был, что для скрипача – смычок. Потому и выполняя обязанности ездового 3-й пулеметной роты 389 стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии, Дмитро Овчаренко всегда брал с собой не только винтовку, но и хорошо наточенный, ладный топор. Мало ли.

И вот – Песец. Он безоружен, а немцев вокруг – туча. И этот офицер что-то спрашивает у него, лениво ухмыляясь.

Что было дальше, мы узнаем из Представления к присвоению звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», написанного на красноармейца Овчаренко Дмитрия Романовича.

«У красноармейца Овчаренко на повозке лежал топор. Взяв этот топор, -- с эпическим спокойствием повествует документ, -- красноармеец Овчаренко отрубил голову германскому офицеру, бросил три гранаты вблизи стоящей машины. 21 человек германских солдат были убиты, а остальные в панике бежали. Вслед за раненым офицером Овчаренко с топором в руках преследовал его, и в огороде м. Песец поймал его и отрубил ему голову. 3-й офицер сумел скрыться».

После этого Дмитрий аккуратно собрал документы, офицерские планшеты, карты, все записи и поехал дальше.

Продукты и боеприпасы для роты были доставлены вовремя. А собранную на месте побоища документацию Овчаренко представил в штаб полка.

Наверное, его рассказу о том, что именно случилось с ним по дороге в роту, были встречены недоверчиво. Однако, побывав на месте происшествия, и все увидев своими глазами, командиры вынуждены были поверить. И тут же представили Овчаренко к награде.

Вскоре после памятного «песецкого побоища» Овчаренко был из ездовых произведен в пулеметчики, и продолжал сражаться так же храбро и умело. Представление, которое было процитировано выше, рассказывает и о том, как Дмитрий Овчаренко «на высоте 239,8 ураганным огнем уничтожал противника. Его пулемет работал безотказно».

Дмитрий Овчаренко прошел почти всю войну. Но до Победы, к сожалению, не дожил. В Венгрии в районе станции Шерегейеш пулеметчик 3-й танковой бригады рядовой Овчаренко был тяжело ранен. Он скончался от ран в госпитале, 28 января 1945 года. До победного мая оставалось каких-то три месяца.