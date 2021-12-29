Ветеринар рассказала, что делать, если собака боится салюта

Ветеринар Анастасия Высоких рассказала, что делать с собаками, паникующими во время салюта. Об этом сообщает “Мослента”.

Она назвала наилучшим вариантом выезд с животным за город, где тише. Однако, если такой возможности нет, то лучше запереть животное в месте с хорошей звукоизоляцией, например в ванной.

“Если есть возможность, там можно обустроить для своего питомца временный уголок с игрушками и всем необходимым”, — отметила специалист.

Эксперт посоветовала не выходить с собакой в вечерний и ночной периоды во время новогодних каникул. Именно тогда люди чаще всего взрывают салюты, а собаки пугаются и убегают.

“В это время не стоит спускать животное с поводка, более того, рекомендуется использовать очень крепкие поводки: если животное все-таки услышит взрыв петарды или фейерверка, от испуга оно может вырваться, убежать от хозяина и потеряться”

Когда собака слышит пугающие звуки и начинает метаться по квартире, не стоит ее успокаивать. Однако, если она пришла к хозяину, ее можно погладить и почесать, эмоции хозяина передаются животному. Также можно дать питомцу успокоительный препарат.