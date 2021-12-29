Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
2 часа назад

Ветеринар рассказала, что делать, если собака боится салюта

Ветеринар Анастасия Высоких рассказала, что делать с собаками, паникующими во время салюта. Об этом сообщает “Мослента”.

Ветеринар рассказала, что делать, если собака боится салюта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она назвала наилучшим вариантом выезд с животным за город, где тише. Однако, если такой возможности нет, то лучше запереть животное в месте с хорошей звукоизоляцией, например в ванной.

“Если есть возможность, там можно обустроить для своего питомца временный уголок с игрушками и всем необходимым”, — отметила специалист.

Эксперт посоветовала не выходить с собакой в вечерний и ночной периоды во время новогодних каникул. Именно тогда люди чаще всего взрывают салюты, а собаки пугаются и убегают.

“В это время не стоит спускать животное с поводка, более того, рекомендуется использовать очень крепкие поводки: если животное все-таки услышит взрыв петарды или фейерверка, от испуга оно может вырваться, убежать от хозяина и потеряться”

Когда собака слышит пугающие звуки и начинает метаться по квартире, не стоит ее успокаивать. Однако, если она пришла к хозяину, ее можно погладить и почесать, эмоции хозяина передаются животному. Также можно дать питомцу успокоительный препарат.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как встречают Новый год пассажиры поездов.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители