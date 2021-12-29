События, которые произошли под Новый год и изменили мир

Пока жители маленьких городков, мегаполисов и деревень радостно готовятся к празднику, история не стоит на месте. Например, 31 декабря 1999 года президент России Борис Ельцин досрочно сложил с себя полномочия главы страны и заявил, что Россия в новый век должна войти с новыми лицами. «Рамблер» вспомнил и другие судьбоносные события, которые произошли под занавес года.

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Создание СССР

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30 декабря 1922 года было официально оформлено создание нового государства. Однако еще до этой даты советская Россия была признана Афганистаном, Эстонией, Латвией и Германией. Первоначально в состав СССР помимо Российской СФСР входили Украина, Белоруссия, Грузия, Абхазия, Азербайджан, Нахичеванская республика и Армения. В течение 1923 года международный правовой статус СССР признали Польша, Монголия, Турция, Иран и Финляндия. К концу двадцатых годов Советский Союз установил дипломатические отношения с большинством европейских стран, Китаем, Японией и США.

Убийство Григория Распутина

К 1916 году Григорий Распутин, пользовавшийся доверием Николая II и Александры Федоровны, вызывал раздражение у всех сословий. Монархисты считали, что фигура не то проходимца, не то чудотворца дискредитирует престиж царя. Его беспрецедентное влияние на семью последнего императора в сочетании с устойчивыми слухами о неприличном поведении старца сделали его удачной мишенью для критики и левых, и правых. Даже мать Николая II Мария Федоровна умоляла сына удалить Распутина от двора, но царь отказался.

30 декабря (по новому стилю) 1916 года князь Феликс Юсупов, депутат-консерватор Владимир Пуришкевич, двоюродный брат царя Дмитрий Павлович, поручик Сергей Сухотин и доктор Лазоверт пригласили Распутина в дом Юсупова на Мойке. Предлогом стало обещанное ему знакомство с женой Юсупова красавицей Ириной. Заговорщики отравили вино и пирожные цианистым калием, но яд на Распутина не подействовал. Тогда князь Юсупов выстрелил в него. Распутина сочли мертвым, но пока заговорщики готовили машину, он вскочил на ноги и выбежал из дворца. Во дворе его встретили Пуришкевич и Дмитрий Павлович. Оба выстрелили, но Распутин все еще сопротивлялся, когда его засунули в мешок и бросили в Неву. Тело Григория Распутина нашли первого января 1917 года. Вскрытие показало, что он захлебнулся.

Императрица Александра Федоровна требовала казни всех убийц любимца, однако великая княгиня Мария Павловна вспоминала, что новость об смерти Распутина вызвала восторг как среди военных, так и среди гражданского населения.

Ахалкалакское землетрясение

31 декабря (по новому стилю) 1899 года в Ахалкалакском уезде Тифлисской губернии произошло одно из крупнейших землетрясений в истории Грузии. Сам город Ахалкалаки почти не пострадал, если не считать трещин в стенах и осыпавшейся штукатурки. Однако разрушения в селениях к северу от города привели к гибели 247 человек. Преимущественно там проживали армяне — переселенцы из турецкой Анатолии. В Мерении погибло 86 человек, в Бежано — 48, в деревне Большой Самсар — 46 человек, а в Малом Самсаре — 27 человек. Также были жертвы в Агане, Ихтиле, Тыркне, Олаверте, Алатубане и других селениях региона.

Штурм Грозного

Утром 31 декабря 1994 года Объединённая группировка федеральных войск начала «Новогодний штурм» столицы Чечни. Всего в штурме участвовали 15 тысяч военнослужащих. Им противостояли около 10 тысяч боевиков. Согласно официальным данным, российские силы потеряли 1426 человек. Число раненных — 4630 человек. Девяносто шесть человек попали в плен, около 500 пропали без вести. В ходе штурма и последующих боев было убито 6900 боевиков.

По оценке уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева, за пять недель сражений погибло 27 тысяч мирных жителей.

Взрывы в Волгограде

29 и 30 декабря 2013 года были совершены теракты в здании железнодорожного вокзала (29-ого) и в троллейбусе № 15А в Дзержинском районе. В результате первого взрыва в зоне досмотра погибло 18 человек, еще 45 получили ранения. Взрыв в троллейбусе унес жизни 16 человек, еще 25 пострадали. Оба теракта совершили смертники.

Взрыв в Магнитогорске

31 декабря 2018 года в десятиэтажном доме № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Инцидент случился на втором этаже в 315 квартире. Впрочем, расследование все еще не закончено. В результате подъезд № 7 частично обрушился, погибли 39 человек.

Обнаружено одно из семи чудес света

Но в предновогодние дни происходит и хорошее.

Как известно, до наших дней из древних чудес света дожили только пирамиды, которых, по выражению арабов, боится само время. От остальных остались только воспоминания или руины. Однако благодаря энтузиастам, некоторые из них вновь увидели свет.

31 декабря 1869 года инженер и археолог Джон Вуд нашел развалины знаменитого храма Артемиды Эфесской к югу от турецкого города Измир.