Прогадали: опасности, которые поджидают в святки

Святки длятся 13 дней: от сочельника (6 января) до праздника Крещения Христа (19 января). Уже собираетесь искать ворота, за которые можно бросить сапог и узнать, откуда приедет жених? Сперва почитайте материал “Рамблера” о том, чем некоторые гадания могут закончиться.

Про способ узнать судьбу по нитке часто вспоминают девушки, гадающие в компании. Нужно по числу гадающих отрезать разноцветные нити одинаковой длины. Их следует запалить от одной свечи одновременно. Чья нитка сгорит быстрее, та выйдет замуж первой. Останется незамужней девушка, у которой нить погасла, не догорев. Такое безобидное гадание может обернуться кошмаром, если не соблюдать правила обращения с огнем. Например, поджигать нити на столе, накрытом скатертью из ткани, или проводить “ритуал” в легковоспламеняющейся одежде.

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Еще один старинный и популярный метод гадания на суженого – съесть перед сном ложку поваренной соли, не запивая водой, а засыпая, приговаривать: “Суженый, приди ко мне, напои меня”. Такой способ может нанести вред здоровью. Дело в том, что избыток натрия в организме наверняка приведет к повышению артериального давления за счет увеличения объема крови, протекающей по сосудам. А отказ от воды спровоцировать гипернатриемию. В этом состоянии нарушается естественный водный баланс организма. И, как следствие, возникают спутанность сознания, судороги, кома, а в худшем случае смерть. Другие симптомы гипернатриемии – тревожность, затрудненное дыхание и плохой сон, а также снижение мочеиспускания.

Закончиться трагедией может и гадание на варениках. Согласно этому способу, нужно в процессе лепки добавить неожиданную начинку в несколько штук. Есть более-менее безобидные виды: арахис (если у съевшего нет острой аллергии на этот орех, конечно), огурец, морковь, карамель. Но фантазия гадающих порой не знает границ, и в начинку идут монетки, нитки, кольца, пуговицы. Неосмотрительный гость может сломать зуб или проглотить несъедобную начинку и получить расстройство желудка. В худшем случае попадание мелких предметов в дыхательные пути вызовет остановку дыхания и смерть.

Чтобы обезопасить себя в том числе современные девушки кастомизируют старые способы гадания. Сейчас вы вряд ли увидите женщину, которая в полночь на улице спрашивает у всех мимо проходящих мужчин их имена. Зачем, если есть смартфон? Предполагается, что гадающей нужно наугад набрать номер телефона. От ответа на том конце провода зависит то, как сложится будущий год. Вам говорят «да»? Отлично, год пройдет так, как вы задумали, а трудности обойдут стороной. Если абонент ответит «алло», то глобально ничего не изменится. Вот только помните о том, что если попадете на мнительного собеседника, придется отвечать по статье за “мелкое хулиганство” по телефону.

Опасным может оказаться гадание, которое предполагает особую атмосферу таинственности и страха. Всматриваетесь в “коридор из зеркал” в надежде увидеть лицо суженого? Внезапный испуг может иметь неприятные последствия: энурез, сильное заикание, тревожность, нервные тики, ночные кошмары и бессонницу.

Любопытный факт: в старину девушки, любящие святочные гадания, придумали способ защититься от “нечистой силы”. Они брали с собой петуха. В случае испуга гадающая инстинктивно сжимала птицу, та издавала крик. Считалось, что он является оберегом от злых духов.