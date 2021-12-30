Как убивали Распутина: лихая жизнь любимца царской семьи

105 лет назад, 30 декабря 1916 года, в Петрограде был зверски убит Григорий Распутин — один из самых таинственных, спорных и зловещих персонажей нашей истории. Он получил всемирную известность как скандальный фаворит последнего российского императора Николая II и друг его семьи. «Лента.ру» вспоминает историю Распутина.

Исследователи до сих пор спорят о влиянии «старца» на августейшее семейство и его подлинной роли в событиях последних лет Российской империи. Одни считают его целителем и провидцем, другие — шарлатаном и развратником, погубившим не только правящую династию, но и страну.

По злой иронии истории, в убийстве русского крестьянина из далекого сибирского села непосредственно участвовали родственники последнего российского императора — его двоюродный брат великий князь Дмитрий Павлович, муж племянницы Николая II князь Феликс Юсупов и депутат Государственной думы Владимир Пуришкевич.

Распутин умирал долго и мучительно. Сначала его пытались отравить в подвале Юсуповского дворца, потом — застрелить. Когда это не удалось, «старца» связали, отвезли на автомобиле к Неве и сбросили с моста в прорубь.

Public Domain / Wikimedia Commons

Подвал Юсуповского дворца на Мойке в Петрограде, где в декабре 1916 года убивали Григория Распутина

Распутинщина стала символом полного разложения верховной власти в России, завершившегося в конечном итоге крахом империи и кровавой смутой. Убийцы Распутина надеялись, что его смерть спасет репутацию царской семьи и монархии, но их надежды не оправдались. Менее чем через три месяца в России произошла Февральская революция, императора Николая II вынудили отречься от престола.

А через еще полтора года, в июле 1918-го, бывший император, его семья и близкие люди погибли в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге от рук большевиков.