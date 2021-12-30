Братья годами передаривают друг другу рождественский подарок

Перед Новым годом традиционно все ломают головы в поисках подарков родным и друзьям. Два брата-американца решили эту проблему весьма своеобразно и забавно. Каждый год уже более 30 лет они передаривают друг другу один и тот же подарок. История ежегодно переходящего из рук в руки подарка в материале “Рамблера”.

Фото: Facebook / Ryan Wasson Facebook / Ryan Wasson

Райан и Эрик Вассон живут в американском штате Нью-Гэмпшир. История их обмена одним и тем же подарком началась в 1987 году, когда Райан подарил брату на Рождество “Книгу конфет Санта-Клауса”. Коробка пролежала в доме Эрика целый год, а перед следующим зимним праздником он вспомнил о ней и решил вернуть конфеты брату, решив, что тот давно забыл о прошлогоднем подарке.

Однако Райан узнал “Книгу” с конфетами и ему в голову пришла идея. Через год он вновь подарил книгу брату. С тех пор это стало своеобразной рождественской традицией Вассонов.

Ежегодно братья передаривают друг другу “Книгу конфет Санта-Клауса” и при этом даже ведут журнал своих обменов. Но если вы думаете, что Райан и Эрик просто каждый год вручают друг другу упакованную в оберточную бумагу коробку, то ошибаетесь. Братья каждый раз придумывают новый оригинальный способ вручения рождественского подарка: конфеты оказываются то зашитыми в большого плюшевого мишку, то поданы на подносе в ресторане.

В социальных сетях братья поделились с подписчиками своей историей. Райан даже попросил совета, как вручить Эрику конфеты в этом году. Идей было много, но все же Райан вновь сам придумал оригинальный способ: он заморозил коробку с конфетами в куске льда и поместил ее в желе.