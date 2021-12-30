Как на самом деле пакт Молотова-Риббентропа изменил судьбу СССР

Договор о ненападении между СССР и Германией, подписанный в Москве 23 августа 1939 года, существенно повлиял на европейскую политику. Он ускорил начало Второй мировой войны, но в то же время отсрочил нападение гитлеровской Германии на СССР. Но как бы пошел ход истории, не заключи Германия и СССР между собой соглашение?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Политика – дело тёмное

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Пакт Молотова-Риббентропа вызывал и будет вызвать жаркие споры историков, военных и политиков. Причём в зависимости от позиции каждая сторона готова предъявить аргументы, либо оправдывающие этот документ, ссылаясь на его историческую предопределённость, либо доказывающие его преступный характер, обвиняя в сговоре два тоталитарных режима.

В СССР долгое время придерживались первой позиции, однако в 1989 году Съезд народных депутатов осудил подписание секретного протокола и других дополнительных договорённостей Советского Союза с Германией, предполагавших раздел между двумя сверхдержавами ряда стран Восточной Европы. В сегодняшней Европе день подписания пакта (23 августа) является днём памяти жертв сталинизма и нацизма

Конечно, человечество, пережившее самую страшную в истории войну, с высоты XXI столетия в состоянии дать всестороннюю, взвешенную и объективную оценку событиям, связанным с подписанием пакта. Но тогда, в 1939 году, лидеры СССР и Германии руководствовались исключительно интересами своих стран и собственными представлениями о европейском мироустройстве.

Подписание договора стало переломным моментом, ознаменовавшим завершение периода охлаждения советско-германских отношений, вызванных приходом к власти Гитлера. Вплоть до лета 1939 года представители СССР выступали с резкой критикой германской политики в Европе, в частности они осудили подписание мюнхенских соглашений, составленных 29 сентября 1938 года, которые предусматривали отторжение Судетской области Чехословакии в пользу Германии.[С-BLOCK]

Возможно, больше всего Кремль возмутило участие в «мюнхенском сговоре» глав правительств Великобритании и Франции, с которыми советское руководство неоднократно пыталось создать коалицию для противодействия агрессивным действиям Германии в Европе. Лондон и Париж отвернулись от Москвы – теперь Сталин собрался выстраивать отношения с Гитлером, ни на кого не оглядываясь.

Временная мера

Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан вскоре после провала англо-франко-советских переговоров. Показательно, что сам Гитлер настоял на скорейшем приезде Риббентропа в Москву. Молотов впоследствии объяснял, что пакт явился для мировой общественности сигналом, свидетельствующим, что важнейшие вопросы европейской политики нельзя решать без учёта мнения Советского Союза.

По сути советско-германский пакт стал ответом на политику «умиротворения» Германии, которую уже несколько лет самостоятельно проводили Англия и Франция. В СССР были уверены, что главной целью французов и англичан являлось ухудшение отношений между Гитлером и Сталиным и в конечном итоге обращение агрессии одного государства против другого. Лондон и Париж, напротив, понимали договор как попытку Сталина развязать Германии руки и обрушить всю её мощь на западные демократии.

Российский историк Михаил Мельтюхов положительно оценивает итоги советско-германского договора, выделяя его как победу Москвы, сумевшей использовать в своих интересах европейский кризис. Главное, по словам Мельтюхова, чего удалось добиться советскому руководству – это отодвинуть от своих границ угрозу войны и переложить всю ответственность за срыв англо-франко-советских переговоров на Лондон и Париж.

В историографии фигурируют и другие оценки, в которых советско-германский договор называется вынужденным шагом, на тот момент необходимым обоим диктаторам. При некотором сходстве политических систем в идеологическом плане гитлеровская Германия и сталинский СССР были антагонистами. В своих мемуарах Черчилль так написал о пакте: «Невозможно сказать, кому он внушал большее отвращение – Гитлеру или Сталину. Оба сознавали, что это могло быть только временной мерой, продиктованной обстоятельствами».

Планы неизменны

Сегодня существует много предположений относительно того, как пошёл бы ход истории, если бы Германия и СССР не заключили мирного соглашения. К примеру, рассматривается вариант, при котором СССР всё же договаривается с Францией и Великобританией о создании коалиции. В таком случае Германии, вынужденной сражаться на два фронта, грозила бы затяжная война, в которой ей было бы сложно рассчитывать на успех как на Западе, так и на Востоке. Более того, сам факт инициации Гитлером военных действий был бы под большим вопросом.

Известно, что подписание советско-германского соглашения ускорило вторжение Гитлера в Польшу. «Польша оказалась в положении, в котором я хотел её видеть… Теперь, когда я провёл необходимые дипломатические приготовления, путь солдатам открыт», – писал глава Третьего рейха. Изменились бы планы Гитлера без подписания пакта? Очевидно, что фюрер лишь отсрочил бы начало операции, но не отменил бы своих намерений. План оккупации Польши Гитлер утвердил сразу после захвата литовского порта Клайпеда в конце марта 1939 года.

При таком сценарии ни о каком разделе Польши не могло быть и речи: Германия бы гарантированно «поглотила» её до восточных границ и ещё до истечения 1939 года угрожала бы Прибалтике и Белоруссии. СССР, вероятно, пришлось бы вступать в активные военные действия, находясь в крайне невыгодном положении. Напомним, что вплоть до сентября 1939 года Советский Союз вёл тяжёлые бои с Японией.

Наша страна явно не готова была воевать на территории Польши: проблема и в дефиците близкорасположенных баз, и в железнодорожной колее (в Польше все железнодорожные линии с русской широкой колеёй в 1 524 мм ещё к концу 1920-х годов были переделаны на ширину 1 435 мм), и в ограниченном количестве исправной техники, и в отсутствии продуманной военной стратегии. Проблемы Советской армии чётко обозначила Советско-финская война 1939-1940 годов. А финская армия была куда слабее германской.

Без пакта Молотова-Риббентропа Советский Союз, говоря словами Черчилля, был бы лишён возможности отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции вермахта и не получил бы достаточного количества времени, чтобы мобилизовать свои силы и ресурсы, рассредоточенные по всей стране. По словам британского премьера, русские ещё помнили о горьком опыте 1914 года, когда бросились на немцев, не закончив мобилизации.

Воспользовалась бы Германия столь уязвимым положением Советского Союза? На этот вопрос сложно ответить даже гипотетически. Ведь отсрочка в два года также сыграла на руку и немецким военачальникам. Разгромив Польшу, Францию, попробовав свои силы в битве за Британию, Германия подошла к июню 1941 года куда более опытным и сильным противником. Годом ранее или позже, но Гитлер в любом случае начал бы вторжение в СССР.

Судьбоносные документы

Со значительной долей уверенности можно предположить, что без пакта к СССР и России было бы совершенно иное отношение со стороны тех стран, судьбы которых оказались затронуты советско-германскими соглашениями, – Молдавии, Украины, Прибалтики, Польши, Финляндии. К примеру, в Польше секретные протоколы, регламентировавшие раздел этой страны между Германией и СССР, стали поводом для уравнивания в степени совершённых злодеяний гитлеровского и сталинского режимов. По мнению некоторых исследователей, пакт Молотова-Риббентропа положил начало кризису международного коммунистического движения.

Без всякого сомнения, Сталин и Гитлер понимали, что положения секретного протокола, которые дополняли пакт, носили противоправный характер, а поэтому они приложили усилия, чтобы информация о них не вышла за пределы узкого круга лиц. Однако после окончания войны в руки союзников попал немецкий вариант документов, касавшихся советско-германских соглашений: они быстро оказались в поле зрения мировой общественности.