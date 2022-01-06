Что нельзя делать накануне Рождества

По православной традиции Рождество отмечается 7 января. Это главный праздник в христианстве, неудивительно, что с ним связано не только множество примет, обычаев, но и запретов. О том, чего нельзя делать накануне праздника, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Ночь перед Рождеством" Кадр из фильма "Ночь перед Рождеством"

Гадания

Несмотря на то, что в Сочельник многие привыкли гадать, церковь это запрещает. Гадания и ворожба считаются недопустимыми в этот день и во время самого праздника.

Ссоры и ругань

Категорически нельзя накануне Рождества ссориться и сквернословить. Мир, согласие и хорошие отношения в доме — одни из главнейших ценностей этого дня.

Уборка

Приводить дом в порядок, а также готовить праздничные блюда и затевать стирку следует накануне Сочельника, поскольку в этот день и в Рождество все вышеперечисленные действия крайне нежелательны. Необходимо по возможности освободить себя в эти дни от любой работы.

Охотиться и рыбачить

Заядлым рыбакам и охотникам стоит отложить поход в лес или на речку. Деликатесы для праздничного стола купите в ближайшем магазине, а наловить рыбы и пострелять успеете и после праздников.

Употреблять алкоголь

Поскольку Сочельник приходится на Великий пост, неудивительно, что спиртные напитки в этот день под запретом. Также нельзя употреблять мясо, молоко и другие молочные продукты. Как говорится, “до первой звезды”. День накануне Рождества, кстати, самый строгий для всех, кто держит пост: верующим можно пить только воду, а пищу употреблять допустимо лишь после появления на небе первой звезды.

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