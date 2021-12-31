Банда Дедов Морозов: как они грабили москвичей

В мировом кинематографе нередко можно встретить сюжет, в котором грабители перед совершением преступления надевают костюм Санта-Клауса. В то же время в Москве 1978 года действительно орудовала банда, униформой которой стали костюмы Деда Мороза. Банда Дедов Морозов:

Фото: Русская семерка Русская семерка

Вместо подарка - снотворное

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Действовали преступники стандартным способом. Они приходили домой к людям, у которых были маленькие дети. После стандартной программы с чтением стихотворения и вручением нехитрого подарка, дорогого гостя, обычно, приглашали за стол. В этот момент Дед Мороз доверительно сообщал хозяевам, что у него припасена подаренная бутылка отличного коньяка и угощал им взрослых. Вскоре жертвы ограбления засыпали от подмешанного в коньяк снотворного. Ребенку Дед Мороз вкрадчиво говорил, что его родители устали и немного поспят. Затем он предлагал малышу сыграть в прятки. Пока ребенок прятался, преступник забирал деньги с драгоценностями и покидал квартиру. Впрочем, не обходилось без сбоев. Когда фальшивый Дед Мороз пришел к ответственному партийному работнику Иншукину, тот сразу заподозрил неладное, поскольку подобное поздравление своим детям не заказывал и потребовал у нежданного гостя документы. Вместо них из-под полы красного тулупа появился обрез. В этот момент в квартиру проникло еще несколько Дедов Морозов, которые быстро обчистили квартиру партийца и испарились. Самое неприятное состояло в том, что милиция никак не могла добиться от потерпевших описания внешности преступников. Все жертвы описывали классического Деда Мороза, каких огромное количество ходило по предпраздничному городу.

Преступная семья

Единственной зацепкой стали наколки в виде перстней на пальцах главаря банды, которую запомнила одна из жертв ограбления. Проанализировав адреса ограбленных людей, сыщики без труда установили, что все дети ограбленных родителей ходили в один и тот же детский сад. Когда оперативники посетили дошкольное учебное заведение, то обнаружили групповое фото малышей, с Дедом Морозом у которого на руках предательски синели наколки перстней. Но по горячим следам задержать злоумышленника не удалось. Завуч объяснила, что это муж одной из воспитательниц Оксаны Варанец недавно уволенной за кражу. По адресу, который дали в детском саду бывшей воспитательницы и ее мужа Деда Мороза не оказалось. Тогда было принято решение устроить засаду на квартирах еще не ограбленных родителей детей из злополучного детского сада. Но преступники выдали себя раньше. Их очередной жертвой стал одинокий врач, к которому пожаловала … снегурочка. Когда женщина узнала, что ребенок живет в другом месте с матерью, она, сильно расстроилась и попросила разрешения поздравить хотя бы мужчину. Дальше, как обычно пошло вход снотворное. Когда врач уснул, снегурочка впустила в квартиру группу мужчин в костюмах Дедов Морозов. Ограбление возможно и удалось бы, но все испортила соседка, которая увидев нескольких сказочных персонажей, входящих в квартиру одинокого врача вызвала милицию. Взять преступников не удалось. При виде милиции они бежали, но были найдены их отпечатки пальцев.

Погубила щедрость