Россияне рассказали о своих главных новогодних традициях

«В моей родительской семье праздничных традиций, кроме наряжания елки, не было. Я чувствовала нехватку чего-то этакого, поэтому, когда у меня появилась собственная семья и родился ребенок, я начала их придумывать. В итоге теперь мы покупаем адвент-календарь с шоколадками на каждый день и печем имбирные пряники. Папа дочки, с которым мы развелись, традиционно приносит елку, и мы втроем ее украшаем», — рассказала жительница столицы Вера Березина. Москвичка добавила, что еще отбирает 12 фотографий — по одной из каждого месяца уходящего года, распечатывает их и делает гирлянду. «А еще я всегда покупаю новую елочную игрушку, которая немного про прожитый год, про события, эмоции и настроения. В прошлом году это был маяк. В этом году ищу что-то связанное со школой, потому что дочь пошла в первый класс», — заключила она.