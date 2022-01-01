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54 минуты назад

Самый странный факт о лосях, который мало кто знает

Лоси - вполне дружелюбные и спокойные животные, которые иной раз встречаются даже в черте города. Например, их можно встретить в столичном парке-заповеднике, который так и называется - "Лосиный остров". А много ли мы о них знаем? На самом деле, лоси совсем не такие предсказуемые, какими кажутся. Вот лишь несколько фактов об этих удивительных зверях.

Лоси оказались животными, которых крайне легко и просто одомашнить. В итоге были созданы даже специальные лосиные фермы, где приученные к определенным людям лоси возвращаются со своих прогулок, чтобы их покормили.

Из экскрементов лосей шведские разработчики придумали создавать самую экологически чистую в мире бумагу. Так как лоси в огромном количестве поедают деревья, их отходы богаты целлюлозой, что оказалось полезным при производстве этого продукта.

Лоси - прекрасные пловцы. Они могут нырять на глубину до пяти метров. В это трудно поверить, потому что мы привыкли к образу достаточно нелепого, немного неповоротливого животного с большими рогами. Но оказалось, что лоси прекрасно чувствуют себя в воде.

Кстати, как плавает лось, который не заметил, что его снимают на видео, можно посмотреть в видеоролике.

Ранее мы писали про рысь, которая обняла медведя из снега и попала на видео.

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