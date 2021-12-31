Резали оливье и оказались в больнице: какие ЧП случаются в праздники

Ни одна новогодняя ночь в России не обходится без происшествий. Врачи сообщают о многообразии чрезвычайных ситуаций, которые происходят 31 декабря. Люди режут салаты, потом режут друг друга, стреляют из оружия и получают ожоги от петард. "Рамблер" узнал, что происходит чаще всего.

Огонь

В Северной Осетии в ночь на 1 января несколько молодых людей расстреляли из фейерверков заброшенный дом. Зачастую такие приключения заканчиваются подрывами и ожогами.

"От взрыва термобелье выгорело полностью, оставив ожоги. Сгорели волосы, брови, ресницы. Врачи удивлялись, как я не ослеп, говорили, что родился в рубашке. Раны на лице зашили, ожоги на теле смазали да отпустили домой",

— рассказал Николай.

Нападения

В ночь на 1 января около центра культуры и искусства «Октябрь» в городе Волжский проходили праздничные гулянья с участием артистов в костюмах Деда Мороза и других сказочных персонажей. В какой-то момент к артистам на сцену выбежала компания молодых людей: они стали танцевать, а затем устроили драку. Драки — это постоянный спутник Нового года.

Оливье

Больше всего опасных ситуаций происходят, когда семьи готовятся к празднеству. Сначала люди режут салаты, а потом нападают друг на друга из-за усталости, стресса и свободного доступа к холодному оружию.

"Предпраздничный синдром может ощущаться как раздражение и злость, для которых нет особых причин. Депрессия, бессонница, апатия. Чувство разочарования и обиды",

- сообщает психолог.

Мороз