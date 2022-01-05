Вступление СССР в НАТО: какие условия были поставлены

31 марта 1954 года СССР отправил ноту западным странам с просьбой о вступлении в НАТО. Стать частью западного военного блока в разное время хотели и Сталин, и Хрущев, и Андропов, а также УССР и БССР.

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25 августа 1952 года состоялась рабочая беседа Иосифа Сталина с послом Франции Луи Жоксом. Дипломат, разъясняя отношение к НАТО президента Шарля де Голля, дал понять, что его страна рассматривает альянс как исключительно мирный союз, не противоречащий уставу ООН. Сталин рассмеялся и поинтересовался у Вышинского: «не следует ли в таком случае СССР к нему присоединиться». За шуткой вождя скрывалась дипломатическая игра.

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Еще в начале 1949 года, когда в английском парламенте велась дискуссия Компартии и независимых лейбористов, отправлять ли приглашение в альянс Советскому Союзу, глава МИД Андрей Вышинский направил в Лондон записку, в которой предложил обсудить участие СССР в Организации Обороны Западного Союза – предтечи НАТО. Запад ответил отказом. Тогда Сталин назвал этот альянс «подкопом под ООН», обособление некоторых стран Организации в отдельный военно-политический блок. Андрей Громыко не раз заявлял: «Если бы этот пакт был направлен против возрождения немецкой агрессии, СССР сам бы присоединился к НАТО».

После смерти Сталина, ссылаясь на смягчение режима в стране, была предпринята еще одна попытка вступления в Североатлантический альянс уже при Хрущеве. 10 марта 1954 года Громыко направил Вячеславу Молотову проект докладной записки в Президиум ЦК КПСС. В нем, в рамках работы по продвижению проекта основ Общеевропейского договора по коллективной безопасности, предлагалось ради привлечения США внести изменения, предусматривающие равноправное участие Штатов в Общеевропейском договоре.

Чтобы доказать мирные цели проекта и выбить из рук противников советских предложений часто выдвигаемый довод о направленности будущей системы безопасности против Североатлантического блока, предлагалось высказать готовность СССР вступить в НАТО. Нота 1954 года оказывалась выигрышной в любом случае – если Запад отказывался, СССР мог оценить это как дипломатическую изоляцию и приступить к созданию собственной Организации коллективной безопасности. В случае согласия, а такая возможность не исключалась, после вступления СССР в Североатлантический союз «последний коренным образом изменил бы свой характер и был бы взорван как агрессивная, направленная против СССР группировка государств», - об этом писал в своей записке Громыко.

В переработанном проекте записки в Президиум ЦК КПСС от 19 марта аргументация в поддержку предложения об участии в НАТО становится развернутой: «МИД считает целесообразным присоединиться к Североатлантическому договору. Такое заявление поставило бы в затруднительное положение организаторов Североатлантического блока, подчеркивающих его якобы оборонительный характер и то, что он будто бы не направлен против СССР и стран народной демократии».

Авторы записки провели обстоятельный анализ условий, при выполнении которых СССР может вступить в альянс. В частности, считалось необходимым внести предложение, чтобы все участники НАТО приняли обязательства о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. Здесь содержался намек и на проблему появления американских военных баз в Европе. При этом вопрос об оговорках в СССР пытались задеть в максимально общей форме, иначе правительства трех держав могли заявить, что Союз выдвинул заявление лишь в пропагандистских целях, предложив при этом неприемлемые условия.

В окончательном тексте записки, отправленной в Президиум ЦК КПСС 26 марта 1954 года, осторожно говорилось, что отрицательный ответ «заденет престиж Советского союза». В одной из рабочих версий сообщалось, что не мешало бы Советскому Союзу в дальнейшем, в случае если вопрос о присоединении не нашел бы положительного разрешения, продолжать борьбу против него, как агрессивного договора». К тому же СССР не выступал в роли просителя, иностранным коллегам предлагалось «рассмотреть совместно вопрос о возможном участии СССР» в договоре.

У инициативы был самый высокий приоритет. Было даже приостановлено «развертывание Комиссии по разоружению, так как попытка оживления Комиссии могла быть использована для отвлечения внимания от нашей ноты 31 марта».

Одновременно с нотой о вступлении в НАТО, Москва предложила заключить договор о коллективной безопасности в Европе с участием США. «Мы готовы к этому, готовы ли вы?»– спросил тогдашний президент США Дуайт Эйзенхауэр. «Мы готовы», – мгновенно отозвался Хрущев. Однако 7 мая 1954 года США, Франция и Англия ответили отказом: «Нереальная природа предложения не заслуживает обсуждения», – шла речь в официальном сообщении». В то же время Москве выдвинули требования: демилитаризации Германии, деоккупации Австрии, отказа от баз на Дальнем Востоке, подписания соглашения о всеобщем разоружении.

Обмен нотами продолжился. Новое послание СССР Западу свидетельствовало, что в силу категоричного неприятия Запада советских идей о коллективной безопасности, новым главным направлением в Европе для СССР становилась пропаганда. Советский союз взялся обосновать цели своих предложений – «вместо создания противопоставленных друг другу военных группировок, что ведет к войне, создать систему коллективной безопасности в Европе, что ведет к упрочению мира». В ноте разъяснялся смысл «политики силы» США: во взаимоотношениях между государствами на первый план выдвигается не принцип сотрудничества, а принцип диктата: «В связи с тем, что правительства США, Англии и Франции постоянно заявляют о стремлении способствовать разрядке в международных отношениях, можно было ожидать положительной реакции к этой инициативе советского правительства. Однако на деле получилось иное».

Одновременно с СССР, но отдельно от него заявки на вступление в НАТО подали Беларусь и Украина. Какие у них были на это правовые основания, ведь республики СССР не являлись государствами? Очень просто. Им на время дали суверенитет и атрибуты государственности, а все для того, чтобы СССР не остался в изоляции. Это произошло еще во время создания ООН, когда стало ясно, что новая организация станет ареной борьбы между Великобританий, США и СССР. При этом СССР оказывался в меньшинстве. Дабы усилить позиции страны в ООН, Сталин внес предложение о включении в ООН советских республик, ссылаясь на намерение британских доминионов быть участниками организации. Чтобы укрепить свое заявление юридически, Москва начала «игру в СНГ», когда в 1944 году все республики СССР за короткий срок стали отдельными государствами, со всеми атрибутами власти. Из пятнадцати «новых независимых государств» «протиснуть» удалось лишь Украину и Беларусь. В вопросе вхождения СССР в НАТО мотивы Кремля были те же самые, как и при создании ООН: посредством отдельного включения в альянс БССР и УССР – увеличить число голосов СССР в этой организации. Таким образом, 31 марта 1954 года заявки в НАТО одновременно подали СССР, Украина и Беларусь, как три суверенных государства. Ответ был один – отказ.

Тем временем, США продолжали свою политику сплочения европейских стран под эгидой НАТО и расширения границ альянса на Восток, что было невозможно без вхождения в него ФРГ и включении войск страны в НАТО. С сентября 1954 г. Британия стала обсуждать с французскими представителями идею включения ФРГ в Западный Союз. Вскоре повестка дня на переговорах расширилась. Пошла речь о вступлении ФРГ в НАТО. В сентябре-октябре 1954 года в Лондоне и Париже прошли переговоры стран-участниц Брюссельского пакта, в ходе которых были разработаны условия включения ФРГ и Италии в Брюссельский пакт, а ФРГ - в НАТО. Согласно Парижскому договору, Западный союз после включения в него ФРГ и Италии должен был бы называться Западноевропейским, а в его компетенцию вошла бы дополнительная функция контроля над вооружениями ФРГ.Это стало последней каплей для СССР. Мало того, что НАТО подобралось к самым границам ГДР, так еще было нарушено прежнее соглашение о превращении Германии в демилитаризированную зону. С попытками смягчить отношения, было покончено. СССР создает свой аналог Североатлантического альянса – Организацию Варшавского договора по обеспечению мира и безопасности в Европе. В нее вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Официально организация носила оборонительный характер. В целом, так оно и было – главной задачей ОВД было сохранение власти коммунистов в государствах Центральной Европы. НАТО провозглашался агрессивным блоком.