Роулинг обвинили в оскорблении евреев

Поводом для обвинений писательницы в антисемитизме стал образ гоблинов в книгах о Гарри Поттере.
На сходство банкиров-гоблинов из знаменитой сказки с евреям обратило внимание издание NBC News.
В частности, авторы статьи вспомнили декабрьский выпуск подкаста комика Джона Стюарта, который указал на сходство между гоблинами и карикатурами на антисемитские тексты времен Средневековья, такие, например, как “Протоколы сионских мудрецов”.
Вы когда-нибудь видели сцены в банке Гринготтс? Вы не знаете, что такое те люди, которые управляют банком? Евреи!
— заметил Стюарт.
Отметим, что и до него некоторые критики указывали на то, что жадные гоблины-банкиры из банка “Гринготтс” с крючковатыми носами очень напоминают героев, которые публиковали в еженедельнике Der Stürmer в Германии во время Второй мировой войны. Эти изображения оскорбляли евреев и были направлены на то, чтобы вызвать к ним ненависть.