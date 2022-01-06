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2 часа назад

Роулинг обвинили в оскорблении евреев

Поводом для обвинений писательницы в антисемитизме стал образ гоблинов в книгах о Гарри Поттере.

Роулинг обвинили в оскорблении евреев
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

На сходство банкиров-гоблинов из знаменитой сказки с евреям обратило внимание издание NBC News.

В частности, авторы статьи вспомнили декабрьский выпуск подкаста комика Джона Стюарта, который указал на сходство между гоблинами и карикатурами на антисемитские тексты времен Средневековья, такие, например, как “Протоколы сионских мудрецов”.

Вы когда-нибудь видели сцены в банке Гринготтс? Вы не знаете, что такое те люди, которые управляют банком? Евреи!

— заметил Стюарт.

Отметим, что и до него некоторые критики указывали на то, что жадные гоблины-банкиры из банка “Гринготтс” с крючковатыми носами очень напоминают героев, которые публиковали в еженедельнике Der Stürmer в Германии во время Второй мировой войны. Эти изображения оскорбляли евреев и были направлены на то, чтобы вызвать к ним ненависть.

Истории,Джон Стюарт,Гарри Поттер,
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