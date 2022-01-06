Роулинг обвинили в оскорблении евреев

В частности, авторы статьи вспомнили декабрьский выпуск подкаста комика Джона Стюарта , который указал на сходство между гоблинами и карикатурами на антисемитские тексты времен Средневековья, такие, например, как “Протоколы сионских мудрецов”.

Вы когда-нибудь видели сцены в банке Гринготтс? Вы не знаете, что такое те люди, которые управляют банком? Евреи!

Отметим, что и до него некоторые критики указывали на то, что жадные гоблины-банкиры из банка “Гринготтс” с крючковатыми носами очень напоминают героев, которые публиковали в еженедельнике Der Stürmer в Германии во время Второй мировой войны. Эти изображения оскорбляли евреев и были направлены на то, чтобы вызвать к ним ненависть.