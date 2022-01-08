«Не мытьем, так катаньем»: что означают эти слова

Обычно в русском языке так называют чрезмерно настойчивого человека, который упорно досаждает со своими просьбами и во что бы то ни стало хочет добиться своего. Но это уже переносное значение. А что дословно значит это выражение? Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Василий Максимов. Семейный раздел в крестьянском быту Василий Максимов. Семейный раздел в крестьянском быту

Начнем с того, что на просторах интернета можно найти довольно оригинальную трактовку фразы. Будто бы под мытьем подразумевался мыт — то есть пошлины, а катом в старину называли палача. Поэтому фразеологизму присваивают тот смысл, что если налоги не будут уплачены добровольно, то их возьмут силой. Однако серьезные филологические изыскания эту байку не подтверждают.

На самом деле в данном случае не стоит искать черную кошку в темной комнате и додумывать значение выражений, полагаясь лишь на собственную фантазию и народную этимологию. В устойчивых оборотах речи часто сохранились бытовые занятия наших предков.

В старину крестьянки белье не стирали, а мыли — в ходу был именно этот глагол. Деревенские женщины устраивали стирку на берегу реки или озера. Это был трудоемкий и даже опасный процесс: иногда во время полоскания белья женщины даже тонули — особенно в зимнее время.

А после мытья отжатую ткань тщательно гладили, но не утюгом. Для этого ее наматывали на скалку или валик и раскатывали рубелем — рифленой доской с ручкой на одном конце. Качественно отстирать белье получалось не всегда, поэтому такая глажка была еще и дополнительной чисткой ткани. Досконально прокатанная одежда смотрелась свежей и аккуратной.