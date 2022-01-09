Как адъютант Гитлера погиб от «коктейля Молотова»

Йоахим Пайпер был личным адъютантом Генриха Гимлера и самым молодым полковником СС. Он в составе танковой дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» воевал против СССР и союзников и добился больших достижений на поле боя. Во время войны эсэсовец сжигал села вместе с жителями и расстреливал пленных, однако за свои преступления он поплатился через 31 год после окончания войны. По иронии судьбы военный преступник, как и большинство его жертв, погиб в огне.

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Преступления Йоахима Пайпера

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В ходе яростных февральских боев 1943 года соседние села Ефремовка и Семеновка в Харьковской области по четыре раза переходили из рук в руки. Однако известными они стали после карательной операции, проведенной бойцами СС, находящимися под командованием Йоахима Пайпера, до этого приказавшего спалить все дома и убить жителей села Красная Поляна.

Ефремовка и Семеновка были уничтожены немцами после того, как партизаны и отставшие от своих красноармейцы, обстреляли офицеров СС, прилетевших ранее на самолете. Пайпер решил покарать местных жителей и приказал уничтожить села. С 16 по 18 февраля 1943 года было убито 872 селянина, при этом 240 деревенских мужчин, которых ранее согнали для чистки дороги от снега, собрали в церкви и живьем сожгли. Единственным выжившим оказался 15-летний мальчик Иван Киселев.

За такую «любовь» к огню среди солдат и офицеров дивизии «Адольф Гитлер» Йоахим Пайпер получил прозвище «Паяльная лампа». Свое имя он подтвердил в деревне Пекарщина, которую также уничтожил. В 1944 году его бойцы спалили в Северной Италии селение Бовес, а в бельгийском городке Мальмеди он приказал расстрелять 86 пленных американских солдат.

После окончания войны Пайпер попал в плен к американцам и был осужден только за убийство солдат США. В 1946 году его приговорили к смертной казни через повешение, однако наказание заменили пожизненным заключением. В 1956 году военный преступник вышел на волю. За свои преступления он отсидел всего 11 лет.

Мирная жизнь

Оказавшись на свободе, Йоахим Пайпер устроился работать на автозавод «Порше» и стал высказывать свое несогласия с тем, что бывшие эсэсовцы воспринимаются как военные преступники. На «Порше» обвалился шквал критики, что они приняли на работу военного преступника, да еще и выступающего за обеление образа СС. Пайпера уволили, но он отсудил у автоконцерна большую компенсацию и перешел на высокую должность в «Фольксваген».

В шестидесятых годах в ФРГ вновь начались процессы над бывшими эсэсовцами, но дело Йоахима Пайпера было закрыто из-за недостатка доказательств. На суде эсэсовец говорил, что все свидетельства его зверств в СССР сфабрикованы коммунистами и русскими агентами. В 1972 году заявив о разочарованности в Германии «Паяльная лампа» переезжает во французскую коммуну Трав, рядом со швейцарской границей.

Смерть палача

В 1976 году тихая жизнь военного преступника закончилась. Его узнал приехавший в Траве французский коммунист и бывший боец «Сопротивления». 22 июня 1976 года в газете Юманите выходит статья «Кто покрывает военных преступников?» с историей Пайпера его фото и адресом. Дом нациста забрасывали помидорами, а на стенах домов появились надписи, призывающие его убираться. Французская полиция пообещала бывшему полковнику защиту, и раз в день его навещал патруль. Сам 61-летний Пайпер не выходил из дома без ружья.

За день до гибели в письме штандартенфюреру СС Рудольфу Леманну, Пайпер писал, что получил угрозы от «Красных Бригад» и надеется, что у него хватит патронов, чтобы от них отбиться. Ночью 14 июля 1976 года дом палача советских крестьян был сожжен, а его останки отыскали утром среди обгоревших развалин. Рядом с телом лежало охотничье ружье, винтовка Ремингтон и пистолет Кольт. Не в одном из оружие не осталось патронов.