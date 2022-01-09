Почему неопытных водителей называют чайниками

Начинающих или неумелых водителей автомобилей в простонародье называют чайниками. Существует две версии происхождения этого прозвища. Первая гласит, что незатейливый термин прибыл к нам из альпинизма, вторая связывает прозвище с древним русским обычаем сватовства. О том, что между ними общего, расскажет "Рамблер".

Альпинизм

Когда неопытные альпинисты совершают первое в своей жизни восхождение, то первое, что они делают — позируют для фото на память. При этом все новички повторяют ту же позу: одну руку упирают в бок, а другой опираются на альпеншток или другое приспособление.

И правда, согнутая в локте рука напоминает ручку посудины, а рука прямая, устремленная вверх, — его носик. Отсюда и пошел термин, которым опытные спортсмены добродушно наградили новичков.

Сватовство

Чтобы дать понять сватам жениха, что свадьбы не будет и родство не благословляется, семья невесты одаривала несчастных полым предметом. Таким "подарком" могло быть что угодно: большая тыква, пустая корзинка, котелок, ковш и даже пустой чайник.