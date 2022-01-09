Косоглазие и утрата целомудрия: что не прощалось женщинам

На Руси вступить в брак могла далеко не каждая девушка, поскольку мужчины не прощали некоторые их действия. "Рамблер" расскажет, каким представительницам прекрасного пола все же предстояло остаться в одиночестве.

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Внешние недостатки

Родимые пятна, косоглазие, хромота и даже насморк у девушек могли снизить шансы на то, чтобы выйти замуж. Случалось и так, что так называемых "негодных" дочерей люди побогаче прятали в надежде пристроить их при помощи обмана. И на смотринах вместо невесты могли показать ее сестру или даже кого-то из прислуги

Злые жены

На Руси в образ злой жены вкладывали не только скверный характер, но и озабоченность своей внешностью. Невест, которые часто сидели перед зеркалом и "наводить красоту", почти никто не любил. Злыми также считали чрезмерно самостоятельных в суждениях или занимающихся колдовством.

Пустые сундуки

Речь о бесприданницах, которых не жаловали ни аристократы, ни простые люди. Обычно имущество складывалось таким образом: с мужчины — лошадь, телега, инструменты, а с женщины — посуда, подушки, самопрялка и многое другое.

Утрата целомудрия