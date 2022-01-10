Как солнцевская братва подмяла под себя Москву

В лихих девяностых организованные преступные группы фактически владели страной. Трудно сказать, какая из них была самой ужасной и влиятельной, но знаменитые «солнцевские», разумеется, входили в первую десятку. Поговаривают, что эта группировка не ушла в прошлое вместе с эпохой, а вершит свои темные дела и сегодня.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Не шутите с официантами

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В качестве ОПГ «солнцевские» оформились в 1988 году. Именно в конце 80-х в Союзе начал поднимать голову рэкет – молодые наглые ребята, сперва взявшие под контроль таксистов и казино, а потом подмявшие под себя такие прибыльные виды бизнеса, как проституция и торговля крадеными или нерастаможенными автомобилями.

В это время и начала сколачиваться банда, во главе которой, как указывается в различных источниках, находились два бывших официанта – Виктор Аверин (Авера-старший) и Сергей Михайлов, он же Михась; последний уже успел побывать в тюрьме по обвинению в хищении.

К делу они подошли серьезно – и целенаправленно создавали коллектив, живущий не по старому воровскому кодексу, а по новым понятиям, похожий скорее на банду американского образца.

Собственный устав

Если «ворам в законе» запрещалось иметь семью, то в солнцевской банде считалось престижным быть примерным семьянином – и чтить православные традиции. Запрещалось злоупотреблять спиртным и принимать наркотики, считалось обязательным регулярно тренироваться в спортзале и носить спортивную одежду, беспрекословно подчиняться вышестоящим. Наказания за неподчинение были страшными: могли отрубить пальцы, могли и убить.

На какое-то время «солнцевские» объединились с «ореховскими»; объединению главным образом способствовала «чеченская» опасность. «Братва» благоразумно решила, что конгломерату кавказских бандитов легче будет противостоять сообща. Руководил Солнцевско-Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев – тот самый Сильвестр, которого потом взорвут в его собственном «Мерседесе». Однако позже бандиты снова разделились на «солнцевских» и «ореховских».

Преступники всех стран, легализуйтесь

Курировали солнцевско-ореховские юг и юго-запад Москвы. Начинали с игорного бизнеса, затем занялись незаконной продажей оружия и наркотиков. «Крышевали» крупные гостиницы столицы, автомобильный рынок «Солнцево», несколько казино. Получали дань с группировок, «доивших» «АвтоВАЗ». Постепенно «солнцевские» начали распространять свое влияние не только на другие районы Москвы, но и на другие города. К ним текли деньги из Архангельска, Мурманска, из Прибалтики.

Сильвестра называли королем беспредела; однако он был одним из первых криминальных авторитетов, настоявших на том, чтобы деньги, добытые преступным путем, вкладывались в легальный бизнес. В стране было организовано более ста компаний, официально зарегистрированных на членов ОПГ.

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В 1995 году сотрудники МВД подготовили масштабную операцию под названием «Закат», в ходе которой собирались расправиться с «солнцевскими». Однако произошла утечка информации, и члены ОПГ успели к этой операции подготовиться. В итоге задержан был лишь один член банды – Циклоп, он же Алексей Катаев, курировавший сбор дани с финансовых пирамид. Известно, что незадолго до задержания он серьезно поссорился с руководством ОПГ. По всей видимости, его не случайно «забыли» предупредить об облаве.

Кто убил Листьева?

По данным Генпрокуратуры к этому громкому убийству были причастны «солнцевские». Именно они, как писала пресса, «крышевали» компанию GMS, производившую и размещавшую рекламу на телевидении; ежемесячно солнцевской братве эта фирма передавала от 1 до 4 миллионов долларов. Когда Владислав Листьев воспрепятствовал сотрудничеству GMS и ОРТ, это «солнцевским» не понравилось. В организации убийства Листьева принимал участие некто Душман – Игорь Дашдамиров; именно он и был арестован по этому делу как подозреваемый.

В конце 90-х прогремел громкий скандал, связанный с подкупом сотрудников правоохранительных органов. Был произведен ряд арестов должностных лиц, бравших деньги у «солнцевских» и способствовавших тому, чтобы они гуляли на свободе.

В настоящее время одни участники Солнцевской ОПГ проживают за рубежом (и, как считают многие, не факт, что не участвуют в криминальной жизни нашей страны), другие отбывают срок, третьи мертвы.