Что случилось с настоящей «Летящей леди»

Она подарила свой облик «Духу экстаза» — самой знаменитой фигурке на радиаторе в истории. Силуэт этой женщины стал символом не только автомобилей Rolls-Royce, но и элитарной жизни вообще. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Pixabay Pixabay

Автором статуэтки стал скульптор Чарльз Сайкс, а моделью — секретарша и возлюбленная Джона Дугласа Скотта Монтегю, второго барона Монтегю-Белью, Элеонора Веласко Торнтон. Барон был другом основателей компании Rolls-Royce и владельцем одного из первых автомобилей этой марки.

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Аристократ также возглавлял Британский королевский автоклуб и даже написал учебник для начинающих автолюбителей. Монтегю и попросил Сайкса в 1911 году сделать талисман для его машины. Идея понравилась Чарльзу Роллсу и Фредерику Ройсу, так что скульптура стала украшать все автомобили марки в нескольких модификациях.

По мнению Сайкса, «Дух экстаза» был воплощением скорости, грации и красоты, в котором не были ничего вульгарного и фривольного. Однако репутация самой модели была не столь безупречна.

Элеонора Веласко Торнтон родилась 15 апреля 1880 года в Лондоне. Она любила рассказывать о том, что ее мать принадлежала к знатной испанской семье, но это не так. Ее отец был телеграфным инженером из Австралии, а мать выросла в Сити.

Родители не строили насчет юной Нелли никаких амбициозных планов, но девушка была довольно целеустремленной и прозябать не хотела. Темноволосая смуглянка мимоходом рассказывала о том, что она наследница испанских грандов, добавила к своей фамилии вторую — Веласко и устроилась работать в автомобильный журнал. Машины тогда стали модным увлечением состоятельных людей. Элеонора рассчитывала на знакомство с одним из них.

В 22 года она стала личным секретарем барона Монтегю-Белью. У них начался страстный роман, хотя Джон Дуглас был женат — на леди Сесилии Керр, дочери девятого маркиза Лотиана — и официально оформить свои отношения с Элеонорой не мог. Впрочем, даже в том случае, если бы он был холост, брак все равно вряд ли состоялся. Женитьба на мисс Торнтон была бы для барона Монтегю вопиющим мезальянсом.

Впрочем, тайная связь оказалась на удивление крепкой. Элеонора родила барону внебрачную дочь Джоан, которую позже удочерила другая семья. И хотя автомобили Rolls-Royce стали признаком статуса, Монтегю думал о любви, заказывая знаменитую фигурку. Женщина предстала в развевающейся мантии, с откинутыми назад волосами словно богиня победы Ника. Впрочем, первая статуэтка изображала Элеонору с прижатым к губам пальцем — символом их тайного романа. Эту фигурка получила название «Шепот».

Влюбленные долгие годы были неразлучны. Вот и в 1915 году мисс Элеонора Торнтон стала спутницей барона в его путешествии в Индию. Они отправились в путь на лайнере «Персия», невзирая на то, что в Европе уже бушевала Первая мировая война, а моря кишели подводными лодками противника.

30 декабря 1915 года немецкая подводная лодка U-38 под командованием Макса Валентайнера атаковала британский лайнер недалеко от острова Крит. Пароход ушел на дно всего за пять минут, так что пассажиры даже не успели сесть в шлюпки. Из пятьсот человек погибло триста тридцать, в том числе и «летящая леди» Элеонора Веласко Торнтон. Барон до последнего мгновения держал ее за руку, но взрывом его отшвырнуло в сторону. Женщина утонула, а мужчину спас надувной жилет, который входил в его офицерскую форму — Монтегю был советником по транспортным вопросам при правительстве Индии.

Джон Дуглас Скотт Монтегю тяжело переживал смерть многолетней возлюбленной и установил мемориальную доску в домовой церкви. Впрочем, вечную память ей принесла крылатая автомобильная фигурка, которая и поныне украшает роскошные автомобили Rolls-Royce.