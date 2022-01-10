Еврейка, которая стала княгиней Лихтенштейна

История нетипичной Золушки — в статье «Рамблера». Эльзу фон Гутманн, конечно, сложно сравнивать со знаменитой сказочной героиней, поскольку она родилась в богатой семье. Но даже состоятельные евреи были на особом счету среди европейских капиталистов, не говоря уже о родовой аристократии.

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Эльза родилась в Вене 6 января 1875 года от второго брака ее отца с Идой Водянер. Вильгельм Гутманн был родом из Моравии и вместе с братом владел крупной торгово-угольной компанией. В конце концов император Франц-Иосиф I даже возвел их в рыцарское достоинство, вручив орден Железной Короны. Хотя настоящие аристократы, разумеется не забывали о корнях Гутманна. Впрочем, своего происхождения Вильгельм не стыдился и возглавлял еврейскую общину Вены.

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Свою дочку он воспитал столь же уверенной в себе, невозмутимой, рассудительной и практичной. Эльза получила прекрасное образование, а в январе 1899 года с ведома и согласия отца приняла католическую веру, чтобы выйти замуж за венгерского барона Гезу Эреша Бетленфальва. Впрочем, блестящий брак оказался не слишком счастливым и бездетным. В 1908 году барон умер.

В 1914 году баронесса Эльза устроилась работать в фонд помощи солдатам. Там она и встретила своего принца Франца Лихтенштейнского. Они начали встречаться, хотя брат Франца князь Лихтенштейна Иоганн II выступил против этой связи. Но Франц проигнорировал запрет брата. 11 февраля 1929 году Франц взошел на престол Лихтенштейна после смерти бездетного Иоганна. Кстати, Иоганн управлял страной 71 год. А 22 июля того же года он женился на своей давней возлюбленной Эльзе Гутманн.

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Принц Франц Лихтенштейнский

Местные нацисты были не в восторге от решения государя. Члены «Национального союза» не скрывали своих симпатией к немецким нацистам и между собой называли новую княгиню «своей еврейской проблемой».

Впрочем, княгиня Элизабет игнорировала оскорбительные намеки и с достоинством выполняла свои обязанности. Она основала медицинский фонд и подростковую организацию, которая существует до сих пор, помогала детям, старикам и малоимущим. Кроме того, супруги с удовольствием общались с прессой, выступали на публичных мероприятиях, регулярно встречались с подданными. Так что в какой-то момент княгиня Елизавета стала самой знаменитой женщиной княжества.

Наблюдая за приходом к власти нацистов в Германии, а еще раньше — фашистов в Италии, князь и княгиня не могли не понимать, что Европа находится на пороге большой войны. Воспитанные в духе старых европейских традиций, они не принимали нацисткой идеологии, но осознавали, что не в силах помешать неизбежному. Эльза также понимала, что раздражает нацистскую верхушку Германии, но не собиралась скрывать свои корни — сказалось отцовское воспитание.

У супругов не было детей, поэтому в марте 1938 года, сразу же после аншлюса Австрии, Франц I объявил регентом страны племянника Франца Иосифа II. Есть устойчивая версия, что старый князь просто не хотел возглавлять княжество в то время, когда стране грозила неизбежная оккупация немцами. А 25 июля того же года Франц I скончался.