Экстремальный аттракцион для эвтаназии

В некоторых странах вопрос эвтаназии обсуждается не только с точки зрения этики, но и с практической стороны. Литовский инженер придумал необычное решение этой проблемы. Как связаны парки аттракционов и эвтаназия – рассказывает "Рамблер".

Фото: Кадр из фильма H Positive Кадр из фильма H Positive

Несколько лет назад литовский дизайнер и инженер Юлионас Урбонас представил проект Euthanasia Coaster. По замыслу автора, вагонетка за счет силы гравитации двигается по американской горке особой конструкции, провоцируя несовместимые с жизнью перегрузки. Но человек теряет сознание еще в первые секунды катания на смертельном аттракционе и не чувствует их. Поэтому такой способ эвтаназии сочли гуманным и… элегантным.

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Для выставки в Дублине (2011) Урбонас изготовил модель своего необычного изобретения в масштабе 1:500.

Justin Pickard

При этом инженер подчеркнул, что Euthanasia Coaster – проект гипотетический. Заниматься его реализацией всерьез литовский дизайнер не планировал.

Однако в соцсетях распространена фотография, которую часто позиционируют как воплощение задумки Юлионаса Урбонаса. Но не спешите удивляться. Во-первых, это не реальный снимок эвтаназийных горок, а кадр короткометражного фильма режиссера Гленна Пэтона. В его картине H Positive рассказывается о богаче, который зная, что умирает, принимает решение реализовать проект литовского инженера для себя. Во-вторых, съемки фильма проходили в парке развлечений Мадрида. В кадре зритель видит аттракцион Superman, к которому с помощью компьютерных эффектов добавили несколько петель (по плану Урбонаса их должно быть семь) и скорректировали цветовую схему ленты, придав мрачные тона.

В интернете можно найти симулятор печально известных американских горок Юлионаса Урбонаса.