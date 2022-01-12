«Достали гинекологи по видео»: что мы потеряли в пандемию

Любимые рестораны, путешествия, тонкая талия и простая простуда: пользователи Сети рассказали о вещах эпохи «до коронавируса», по которым они скучают.

Пользователь @Underneaththeshade задал вопрос на форуме Reddit: «По чему из времен до ковида вы больше всего скучаете?». За день обсуждение набрало 44 тысячи лайков, 27 тысяч комментариев и попало в тренды портала.

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За два года жизнь пользователей сильно поменялась. Многие теперь делят события на две категории: что было «до» и что было «после».

«Я скучаю по тому, чтобы не думать обо всем как о «до-ковидном». До пандемии я обычно просто думал о прошлых событиях как о прошлых событиях. Грустно, что пандемия дошла до того, что определяет всю вашу жизнь».

«У меня то же самое. Сейчас в моей голове все организовано как до-COVID, ранний COVID или текущий COVID».

По чему из «старых» времен больше всего скучают пользователи?

Общение и общество

«Социализация. Сейчас так трудно заводить друзей. Я чувствую себя очень изолированным».

Очная учеба

«Нормальный университетский опыт. Там, где я живу, многие университеты перешли на дистанционку с марта 2020 года. Сообщества и социальные аспекты университета почти полностью отсутствуют».

«И тот факт, что мы все еще платим полную цену за нулевые удобства и ужасные занятия, — чистый грабеж».

«Личные занятия. До коронавируса я ходила на уроки рисования, шитья и т.д. Теперь намного сложнее попробовать новое хобби».

Стабильность и безопасность

«Не жить в постоянно меняющейся системе. До COVID-19 все было расписано: школьные каникулы, места открыты для посещения... Но после COVID все, что связано с правительством, постоянно меняется. Я просто скучаю по стабильности».

«Честно говоря, просто чувство защищенности, которое мы не осознавали. Хочешь выйти в люди? Дерзай. Строишь планы поехать за город? Сразу едешь. Планируешь отпуск? Нет проблем. Теперь нельзя строить крупномасштабные планы без большой вероятности, что они отменятся, и вы потеряете аванс».

Настоящая жизнь

«„Мыслить настоящим“. Типа менталитета „здесь и сейчас“».

«Настоящая жизнь. Такое ощущение, что я просто существую. Я застрял в этом непреодолимом чувстве скуки. Скучно есть, скучно смотреть телевизор, скучно в социальных сетях, скучно с книгами...».

«Последние два года мне кажется, что я поставил на паузу все, ожидая, пока эта пандемия пройдет... Но чем больше времени проходит, тем больше я чувствую, что просто чахну».

Спонтанность

«Легкость. Просто пойти куда угодно и когда угодно».

«Случайно заглянуть в ресторан».

Понимание других

«Понимание того, что говорят люди. Я слабослышащий и очень полагаюсь на чтение по губам. Теперь, когда все в масках и их голоса слегка приглушены, я постоянно прошу людей повторить сказанное».

Близкие люди

«Мой папа».

«Бабушка и дедушка».

«Моя сестра. Не видела ее лично с начала пандемии, так как она работает за границей. Конечно, мы общаемся по видеосвязи, но два года — это долгий срок, чтобы не видеть кого-то лично».

«Мои друзья. Я прошел путь от самого социально активного человека на планете до одинокого. Некоторые обручились и исчезли из моей жизни, многие уехали на работу, другие просто исчезли, а знакомиться с новыми людьми сейчас чертовски тяжело. Все это случалось и раньше, но пандемия действительно увеличила масштаб проблемы».

Здоровье

«Я скучаю по тому факту, что просто болею без каких-либо других задних мыслей».

«Я скучаю по заложенности носа, зуду и хрипу, а также возможности сказать „тьфу, тупая аллергия“, не задумываясь о другом».

«Регулярные, блин, визиты к врачу. Нет, я не хочу проходить ежегодный осмотр у гинеколога по видео. Я почти уверена, что так снимают эротику».

Еда

«Мое любимое место, где подают буррито в Калифорнии. Оно закрылось. Они находились в небольшом пространстве в торговом центре <...> Я положил одно из их бумажных меню в свой картотечный шкаф, чтобы всегда помнить о них».

«RIP все места, которые мне не удалось попробовать, потому что до коронавируса я думал: "О, я могу пойти туда в любое время. Можно не спешить".

«Мне так грустно, потому что мой любимый ресторан, где подают жареную курицу, закрывают в конце января. Я так влюбилась, что могу прямо пить их соус для макания. Я ем столько жареной курицы, сколько я могу до конца января, но я чувствую себя такой опустошенной».

Путешествия

«Легкие путешествия. До COVID-19 я часто ездил за границу или между штатами с минимальным планированием. Я обновил свой паспорт в декабре 2019 года, зря потратил деньги».

«У меня была поездка в Японию в апреле 2020 года... Отменилась. Я перебронировал ее на март 2022 года... Отменилась. Я просто хочу поехать в Японию!».

«Каникулы. У меня был запланирован отдых на конец марта 2020 года. Буквально за неделю его отменили. Я скучаю по отпускам и возможности путешествовать».

Фигура до пандемии

«Моя талия».

«Я помню, как по всему интернету гуляла шутка: "Теперь, когда я пережил чуму, я понимаю, почему картины эпохи Возрождения — это кучка пухлых женщин, лежащих вокруг с выставленными напоказ грудями"».