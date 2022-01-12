Слоны и гиены: животные, которые разрушают миф о «сильном самце»

Чаще всего для объяснения своего лидирующего положения в обществе мужчины используют биологические аргументы. По их мнению, у животных всегда главный самец. Именно он кормит и оберегает семью, а самка традиционно подчиняется ему. Однако это совсем не так. "Рамблер" расскажет про животных, в семьях которых царит матриархат.

Северные олени

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Рога у северных оленей есть не только у самцов, но и у самок. Во время миграций именно валенка стоит у руля и ведет группу за собой. За сезон дикие северные олени могут пройти до трех тысяч километров, но на переправах через реки их могут поджидать охотники за молодыми оленьими рогами, которые еще не успели закостенеть. Поэтому на долю самок выпадает особая роль провести семейство безопасно и незаметно для людей.

Слоны

Долгое время считалось, что слоны живут по правилам патриархата. Но недавно биологи из Университета Сассекса обнаружили, что семья путешествует в составе старой самки — матриарха и дюжины более молодых самок с детьми. Отцов слоны обычно изгоняют из семьи и они продолжают жизнь в одиночестве. Все члены группы внимательно следят за поведением матриарха, потому что именно она имеет опыт выживания и поиска пищи.

Гиены

Пятнистые гиены — это самые крупные особи, в семьях которых закреплен тоталитарный матриархат. Самки гиен всегда больше, мощнее и агрессивнее самцов. Даже самая низкоранговая самка всегда будет иметь статус выше, чем самый «доминантный» самец. Более того, в ходе эволюции клитор самок по размерам стал больше, чем пенис самцов. Таким образом, содержание тестостерона у самок гиен намного выше.

Зубры

Семейное стадо формируют несколько половозрелых самок и самцов, а также молодые особи. За синхронную осторожность каждой особи стада и темп передвижения по лесной чаще отвечает самая опытная особь. Во время родов самка-лидер оставляет стадо на несколько дней, после чего возвращается с малышами.

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