Девушка ценой в империю: почему Наполеон бросил мать своего сына

Эта фаворитка императора была не так знаменита, как Мария Валевская, но именно она побудила Наполеона впервые задуматься о разводе с Жозефиной Богарне. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Элеонора Денюэль де ла Плень. Франсуа Жерар Элеонора Денюэль де ла Плень. Франсуа Жерар

Луиза Катрин Элеонора Денюэль де ла Плень родилась 13 сентября 1787 года в Париже. Ее мать была дочерью дворецкого неаполитанского дипломата, а отец снабжал винами королевский двор. После революции он потерял источник дохода и некоторое время провел в тюрьме вместе с женой. В годы Великой французской революции никто не был застрахован от внезапного ареста и гильотины, но супругам удалось освободиться.

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Родители устроили юную Элеонору в пансион мадам Кампан в Сен-Жермен-ан-Ле. Там она познакомилась с сестрами и племянницами Наполеона Бонапарта, который тогда еще не был императором, но уже подавал большие надежды. Дружба с Каролиной Бонапарт позже сыграет в ее жизни судьбоносную роль.

Мать девушки мечтала о выгодной партии для Элеоноры и настойчиво вывозила ее в свет. Однажды в театре они познакомились с как будто бы перспективным кавалером. Его звали Жан-Франсуа Ревель-Оноре. Он представился бывшим капитаном драгунского полка, но на самом деле был простым писарем и вообще аферистом. Однако 18-летняя Элеонора об этом не знала и вышла за него замуж. Но через три месяца ее мужа арестовали и дали два года тюрьмы за мошенничество.

Элеонора нашла приют у мадам Кампан, которая и устроила ее чтицей к Каролине Бонапарт — по старому знакомству. А через год Элеонора официально развелась с незадачливым мужем. В то время сестра Наполеона уже была замужем за маршалом Иоахимом Мюратом. Элеонора быстро освоилась в доме и стала любовницей мужа своей благодетельницы. Неизвестно, знала ли об этом Каролина, но она познакомила Элеонору со своим братом Наполеоном. Возможно, таким образом она хотела отвлечь ее от своего мужа.

Хорошенькая Элеонора немедленно завязала интрижку с императором, хотя вроде бы не строила насчет него никаких планов, ведь Наполеон был женат на Жозефине. Но 13 декабря 1806 года она родила ему сына Шарля Леона. Император слегка сомневался в своем отцовстве, зная о романе Элеоноры с Мюратом, но мальчик действительно был на него похож. Наполеон понял, что способен иметь наследников. А ведь Жозефина почти убедила его, что их брак бесплоден по его вине. Тогда император впервые всерьез начал обдумывать развод с женой, хотя Жозефину французы обожали.

Возможно, Элеонора и не мечтала об императорской короне, зато отлично знала себе цену. Историк Жан Савант отмечал, что содержание фаворитки слишком дорого обходилось империи. Так или иначе, но Наполеон не решился официально признать Шарля Леона — он не собирался делать бастарда наследником трона. Император прекратил отношения с Элеонорой, не желая возвышать девушку из буржуазной семьи до статуса официальной фаворитки, но выделил ей достойное приданое. Кроме того, он нашел ей мужа — молодого лейтенанта Пьера-Филиппа Ожье де Созье. Супруги некоторое время жили в Испании, потом Созье отправился вместе с Наполеоном в Россию и пропал без вести во время переправы через Березину.

Элеонора уехала в Мангейм, где жила ее приятельница Стефания Богарне, племянница Жозефины по мужу. Там у нее вспыхнул роман с графом Шарлем-Эмилем де Люксбургом, за которого она и вышла замуж в третий раз. Позже граф стал министром Баварии. Несмотря на то, что пропавший Созье вернулся и некоторое время пытался добиться признания третьего брака жены недействительным, Элеонора осталась супругой графа. В браке они прожили 35 лет, а своего мужа она пережила еще на 19 лет.

Сын Шарль Леон доставлял ей много хлопот. Он рос экстравагантным ребенком и ни в чем не знал меры. Свое состояние он растратил на азартные игры, а потом и вовсе подал в суд на мать, требуя от нее ежегодного содержания, хотя был уже взрослым человеком. В конце концов Наполеон III назначил ему пенсию и оплатил все долги, но отказался принимать у себя. Сын императора женился на швее и умер в бедности в 1881 году. Впрочем, его мать этого уже не увидела.