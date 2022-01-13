Историк объяснил традицию дважды отмечать Новый год

Российская традиция отмечать Старый Новый год возникла из-за конфликта светского и церковного календарей и связана с Рождественским постом. Об этом РИА Новости рассказал доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.

Историк пояснил, что из-за перехода светских властей на григорианский календарь и отказа церкви следовать ему Новый год в России стал отмечаться в дни Рождественского поста.

«Мы получили некий странный конфликт, в результате появился старый Новый год, и в этот день у верующих уже нет ограничений, связанных с постом», — сказал он.

В России юлианский календарь обычно называют старым стилем, Россия перешла на григорианский календарь 14 февраля 1918 года после декрета Совнаркома, подписанного Владимиром Лениным.