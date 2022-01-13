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4 часа назад

Историк объяснил российскую традицию дважды отмечать Новый год

Российская традиция отмечать Старый Новый год возникла из-за конфликта светского и церковного календарей и связана с Рождественским постом. Об этом РИА Новости рассказал доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.

Историк объяснил традицию дважды отмечать Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Историк пояснил, что из-за перехода светских властей на григорианский календарь и отказа церкви следовать ему Новый год в России стал отмечаться в дни Рождественского поста.

«Мы получили некий странный конфликт, в результате появился старый Новый год, и в этот день у верующих уже нет ограничений, связанных с постом», — сказал он.

В России юлианский календарь обычно называют старым стилем, Россия перешла на григорианский календарь 14 февраля 1918 года после декрета Совнаркома, подписанного Владимиром Лениным.

Ранее директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев назвал Старый Новый год (14 января) оптимальной датой для избавления от новогодней елки в доме. По его словам, дерево не следует держать в квартире дольше двух недель, поскольку дерево начинает терять свой привлекательный вид, осыпаться и может начать гнить.

Истории,Владислав Петрушко,РИА Новости,
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