Почему в качестве приза дарят именно кубок

Если вы задавались вопросом, где, когда и почему зародилась традиция дарить кубок в качестве награды – ответ на него в новом материале “Рамблера”.

Обычай преподносить кубок в качестве трофея появился во времена первых Олимпийских игр в Греции и гонок на колесницах в Древнем Риме. Конечно, из него можно было пить, отмечая победу. Но еще такая награда могла стать ритуальным сосудом: тогда кубок наполняли вином и кровью жертвенных животных и использовали в обрядах.

Украшенную урну или амфору, иногда наполненную оливковым маслом, тоже вручали победителям. Согласно одной из теорий, поскольку форма этих сосудов с ручками напоминала матку и считалась аллегорическим воплощением женственности, вручение их в качестве трофея имело ассоциацию с победой над женщиной, завоеванием ее. Что было желанно само по себе.

Было время, когда римляне и греки пытались награждать победителей спортивных состязаний щитами. Но большинству участников в качестве награды оказалось важнее получить то же оливковое масло, чем кусок золота или серебра. А щит использовать для этой цели непрактично – много в нем не унесешь, пролить можно, да и хранить содержимое неудобно. От вручения щитов отказались в пользу трофейных кубков или чаш. Тем не менее, сегодня есть области, где щит используется как награда (например, при победе в Суперкубке Англии).

Обычай древних греков и римлян нашел отражение в дизайне трофеев 17-18 века. Косвенно с этим связана история протестантизма.