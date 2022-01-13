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4 часа назад

В канун старого Нового года предки на Руси следили за погодой и отказывались давать в долг

Канун старого Нового года предки на Руси называли «Щедрым вечером» или «Щедрецом». С ночью с 13 на 14 января связано множество народных примет.

Почему в канун старого Нового года предки не давали в долг
Фото: Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей

Предки верили, что в этот период ни в коем случае нельзя одалживать деньги, иначе весь наступивший год можно было провести в долгах. Новая нарядная одежда светлых тонов, по поверьям, могла принести удачу. Чтобы в доме царили мир и гармония, в этот день предки на Руси ужинали блюдами из свинины. Если хозяйка дома приготовила вкусную кутью, ее обязательно нужно было съесть. Неудачное же блюдо предки выкидывали в прорубь.

Также в Щедрый вечер на Руси пристально следили за погодой. Южный ветер предвещал благополучный год, а усыпанное звездами ночное небо — богатый ягодный урожай. Пушистый иней на деревьях же приносил хорошие новости для пчеловодов – он обещал хороший медосбор, пишет «ТОЛК».

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