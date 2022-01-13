Почему в канун старого Нового года предки не давали в долг

Предки верили, что в этот период ни в коем случае нельзя одалживать деньги, иначе весь наступивший год можно было провести в долгах. Новая нарядная одежда светлых тонов, по поверьям, могла принести удачу. Чтобы в доме царили мир и гармония, в этот день предки на Руси ужинали блюдами из свинины. Если хозяйка дома приготовила вкусную кутью, ее обязательно нужно было съесть. Неудачное же блюдо предки выкидывали в прорубь.