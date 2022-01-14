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2 часа назад

Ученые выявили связь между фазами Луны и частотой нападения акул

Ученые выяснили, что активность акул зависит от фазы Луны. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science.

Ученые выявили связь между фазами Луны и нападением акул
Фото: YouTube / NAT GEO WILD РОССИЯYouTube / NAT GEO WILD РОССИЯ

Было установлено, что акулы во время неполной Луны совершают меньше атак, а при полной — больше.

— Это точно не связано с тем, что акулы лучше видят в лунном свете: большинство атак вообще происходит днем, — говорит Стив Мидуэй из Университета штата Луизиана.

Он добавил, что Луна может воздействовать на гравитацию Земли, влияя на течение воды.

Выявить корреляцию между фазами Луны и активностью акул в разные периоды позволил видеоархив нападений этих хищных рыб с 1960 по 2015 год, который хранится в Музее естественной истории Флоридского университета.

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили в иммунной системе в организмах акул защиту от коронавирусной инфекции для людей. У хищников имеются особые белки, способные проникнуть в места, труднодоступные для человеческих антител, для распознания особых структур.

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