Что делала Коко Шанель во время Второй мировой

Делая первые шаги в модном бизнесе, Габриэль Шанель понимала, какую роль могут сыграть ее личные отношения. Чтобы выжить в мире конкуренции, она умела налаживать полезные связи не только с коллегами из индустрии или высокопоставленными чиновниками. Этот навык пригодился Шанель во время Второй мировой войны. Как именно – расскажет “Рамблер”.

“В начале войны Шанель закрыла свой дом высокой моды и удалилась на берег Женевского озера, где прожила 15 лет на гонорары от продажи духов”, — об этом говорится в официальной версии биографии Коко Шанель.

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Но реальность была совсем иной. Когда Францию оккупировали войска Третьего рейха, Шанель жила в парижском отеле “Ритц”. И хотя он превратился в штаб-квартиру немецкой разведки, 57-летняя модельер чувствовала себя спокойно в его стенах. Во-первых, оберегом для нее был роман с высокопоставленным офицером Гансом Гюнтером фон Динклаге. Он, между прочим, был младше Шанель на 13 лет. А во-вторых, элегантная и такая же расчетливая Габриэль сама стала работать на фашистскую разведку.

Благие намерения

Одной из ключевых причин такого решения было спасение собственной жизни и надежда вызволить из плена племянника Андре Паласа. А еще деловой интерес. Дело в том, что с 1924 года, когда еврейская семья Вертхаймеров поддержала запуск парфюмерного бренда Chanel в обмен на большую часть прибыли, Шанель все пыталась пересмотреть условия сделки. Тем более, что оккупанты выпустили закон, согласно которому евреев вынуждали отказываться от своего бизнеса. Парижский бутик, к слову, продолжал работу даже во времена оккупации.

Шанель стала агентом F-7124 под кодовым именем “Вестминстер” (в честь ее экс-возлюбленного, герцога Вестминстерского). Получив задание выведать “политическую информацию” от коллег в Мадриде, Шанель в середине 1941 года вместе с другим разведчиком на несколько месяцев отправилась в испанский город – под предлогом наладить новые деловые контакты. Существует даже запись ее ужина с британским дипломатом Брайаном Уоллесом, во время которого она небрежно обсуждала жизнь в оккупированном Париже и враждебность французов и немцев друг к другу.

Первое задание не принесло Шанель ничего. Племянник оставался в застенках, а бизнес – в чужих руках. Позднее модельер и вовсе узнала, что Вертхаймеры передали контроль над компанией французу Феликсу Амио, прежде чем бежать в США.

Где-то между концом 1943 и началом 1944 года, когда ситуация повернулась против Германии, Шанель получила еще одну миссию от самого генерала Вальтера Шелленберга. В ходе операции “Modellhut” модельер должна была использовать свои связи с Черчиллем, который занимал пост премьер-министра Англии, чтобы передать информацию о стремлении немецких офицеров положить конец кровопролитию.

Пользуясь положением, Габриэль Шанель организовала освобождение из итальянской тюрьмы светской львицы Веры Ломбарди, ее общей с Черчиллем подруги. Вместе с Динклаге они отправились в Мадрид, где Ломбарди приказали передать письмо модельера Черчиллю прямиком в британское посольство. Но план сорвался. Ломбарди рассекретила Шанель и ее сообщников, попала под стражу. Коко удалось благополучно вернуться в Париж.

Шпионка или нет?

В августе 1944 года, через несколько месяцев после мадридского фиаско, французские войска отвоевали Париж у немцев. Шанель доставили для допроса в Комитет по чистке “Свободная Франция”, но быстро освободили – по слухам, из-за вмешательства Черчилля. По официальной версии: из-за нехватки документальных доказательств сотрудничества с немцами. Не теряя времени, экс-шпионка бежала в Швейцарию.

Уже после окончания войны Шанель предстала перед французским судом, чтобы объяснить под присягой показания арестованных немецких офицеров, которые в один голос говорили о ее связях с разведкой. Прикрываясь высокой целью – освободить племянника из тюрьмы – она смогла выкрутиться. Масштабы взаимодействия с разведчиками Шанель отрицала.