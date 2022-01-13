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2 часа назад

Зачем мужчине пересадили сердце больного гепатитом донора

В этом году в США впервые в мире провели операцию по пересадке сердца от донора, зараженного гепатитом С. "Рамблер" расскажет, почему это важно.

Зачем мужчине пересадили сердце больного гепатитом донора
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Число нуждающихся в органах гораздо выше, чем потенциальных доноров. Многие реципиенты умирают, так и не дождавшись трансплантации. Но донором стать трудно, так как список противопоказаний довольно объемный. Среди противопоказаний наличие инфекционных болезней, отсутствие слуха или зрения, психические расстройства и другое.

В последние годы врачи обсуждают вероятность пересадки органов от доноров с гепатитом не только людям, имеющим схожее заболевание, но и здоровым людям. После трансплантации достаточно пройти короткий курс противовирусной терапии. По мнению врачей, через год после вмешательства видимых признаков заболевания не наблюдается.

Данные о новом типе лечения были опубликованы 3 апреля 2019 года в журнале NEJM. По мнению врачей, препараты, нейтрализующие вирусную инфекцию в пересаживаемых тканях, позволяют увеличить число доступных для трансплантации органов на 20 %.

Первым реальным случаем трансплантации стал опыт Керри Хайса — 49-летнего жителя города Анакортс. Врачи предложили мужчине трансплантацию органа от зараженного донора.

У американца был врожденный порок сердца, уже в 28 лет он пережил первую операцию на открытом сердце. За последние четыре года ему провели ещё четыре операции, в итоге мужчине поставили искусственное сердце.

Хайсу предложили пересадку сердца вне очереди, с условием, что орган будет заражен гепатитом С. Мужчину заверили, что современные лекарства с вероятностью 99% помогут справиться с болезнью.

Операция прошла успешно, врачам удалось вылечить гепатит С за пять месяцев после трансплантации. Керри прошел восьминедельный курс противовирусных препаратов и дал надежду тысячам нуждающихся в органах людям на счастливую жизнь.

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